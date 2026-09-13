LIVE Zverev-Shelton, US Open 2026 in DIRETTA: il tedesco lancia la sfida a Sinner per il n.1 e punta al secondo Slam

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Buongiorno emici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale degli US Open 2026! Ben Shelton e Alexander Zverev si sfidano per la vittoria nell’ultimo Slam della stagione.

Il tedesco è arrivato all’atto conclusivo dello US Open beneficiando di un tabellone sulla carta piuttosto agevole. Dopo un avvio complicato, con i primi due match conquistati soltanto al quinto set, Zverev ha progressivamente alzato il livello, trovando continuità e solidità fino alla semifinale, dove ha superato con un netto 3-0 il russo Karen Khachanov. Ben Shelton, invece, si presenta alla finale dopo due partite di intensità e spettacolarità elevatissime. Prima la battaglia vinta 3-2 contro Carlos Alcaraz, poi il successo per 3-1 nel derby tutto americano con Frances Tiafoe: due prestazioni che hanno confermato la crescita del giovane tennista a stelle e strisce.

Shelton potrà contare anche sulla spinta dei quasi 24.000 tifosi dell’Arthur Ashe Stadium, che aspettano da 23 anni di vedere un americano tornare a trionfare nello US Open; l’ultimo fu Andy Roddick nel 2003. Per lo statunitense, però, i precedenti con Zverev non lasciano molto spazio all’ottimismo: il tedesco, giunto alla terza finale Slam consecutiva, è avanti 5-0 nei testa a testa e, dopo aver concesso a Shelton un solo set nel primo confronto, ne ha vinti dieci consecutivamente.

La finale tra Ben Shelton e Sascha Zverev si annuncia come un confronto tra due filosofie quasi opposte. L’americano dovrà trasformare la sua esplosività in pressione costante: servizio, risposta aggressiva e primi colpi dello scambio saranno decisivi per impedire a Zverev di prendere possesso del ritmo. Il mancino classe 2002, inoltre, dovrà confermare il discreto rendimento nella diagonale di rovescio; storico punto debole, ma sensibilmente migliorato nelle ultime settimana. Il numero 2 della classifica ATP, invece, dovrà fare esattamente il contrario: rallentare il ritmo del match, allungare gli scambi e costringere Shelton a colpire sempre una palla in più. Servire con precisione e non concedere troppo campo all’americano sarà fondamentale, così come non abbassare troppo il rendimento del dritto, il fondamentale meno naturale ed efficace di Zverev.

La finale dello US Open 2026, che vede di fronte Alexander Zverev e Ben Shelton, comincerà alle 20.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!