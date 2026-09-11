LIVE Vuelta a España 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita duro a Penas Blancas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buogiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa della Vuelta a Espana 2026, la frazione più lunga di quest’edizione della corsa spagnola, con Enric Mas ancora saldamente al comando della classifica generale.

Il percorso misura 210.8 km, con partenza da Vélez-Malaga ed arrivo sul Peñas Blancas. I primi 76 km saranno prevalentemente pianeggianti, poi inizierà l’ascesa del Puerto Las Abejas (14.5 km al 4.3% medio, seconda categoria). Dalla cima una breve discesa porterà i corridori sulla seconda salita di giornata, il Puerto del Viento (13.1 km al 3.7% medio, seconda categoria). Dallo scollinamento si scenderà per qualche km, per poi tornare a salire su un’asperità non classificata come GPM. Terminata questa ci sarà un nuovo tratto di discesa, molto lungo e che terminerà a 40 km dalla conclusione. Ai -24.7 ci sarà il traguardo volante di Estepona, seimila metri dopo la corsa approcerà il GPM di Peñas Blancas (18.7 km al 6.5% medio, prima categoria) che è anche arrivo di tappa.

Con la solida cronometro di ieri Mas ha avvicinato sempre di più la vittoria finale e oggi probabilmente vorrà far sfogare la fuga, magari puntando alla tappa di domani che è ancora più dura. Attenzione allora a João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), che ha dimostrato una condizione in crescita in queste ultime frazioni. La squadra emiratina dopo l’abbandono di Pogacar ha provato diverse volte a centrare il successo dalla fuga, ma senza riuscirci oggi potrebbe essere l’0ccasione giusta. A sfidare il portoghese ci sarà la coppia della Bahrain Victorious Pello Bilbao-Santiago Buitrago, già protagonista in altri tracciati così duri qua alla Vuelta. Altri uomini pericolosi sono Andreas Leknessund e Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Guillaume Martin (Groupama FDJ-United) e Filippo Zana (Soudal Quick Step).

Sull’ultima salita di giornata quasi sicuramente i big si sfideranno e se Mas si è dimostrato finora imbattibile la lotta per il podio è ancora aperta. Primoz Roglic è secondo con 1’24” di vantaggio su Felix Gall e 3’40” su Richard Carapaz, ma lo sloveno è sembrato leggermente inferiore all’austriaco sulle montagne. L’ecuadoregno invece dovrà inventarsi un numero per guadagnare tutto questo terreno i rivali, ma di certo follia e qualità non gli mancano.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa della Vuelta a Espana 2026, ottantunesima edizione della corsa a tappe spagnola. L’inizio della frazione è previsto per le 11.50.