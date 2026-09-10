LIVE Italia-Svezia, Europei volley 2026 in DIRETTA: gli azzurri debuttano a Napoli davanti a Mattarella

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita del girone eliminatorio degli Europei maschili 2026 di volley, in programma a Napoli tra Italia e Svezia. L’Italia campione del mondo torna in campo per iniziare una nuova caccia al titolo. A meno di un anno dal trionfo iridato, la Nazionale di Ferdinando De Giorgi debutta agli Europei 2026 affrontando la Svezia giovedì 10 settembre alle 21.05. Non sarà però un esordio come gli altri: il campo sarà allestito a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, per una serata che porterà la pallavolo fuori dal tradizionale scenario dei palazzetti prima del trasferimento a Modena per il resto della fase a gironi.

Il primo interrogativo riguarda inevitabilmente Alessandro Michieletto. L’MVP dell’ultimo Mondiale torna a disposizione dopo un’estate trascorsa senza VNL a causa del problema alla schiena che ne ha condizionato gli ultimi mesi. L’Italia ha imparato a fare a meno del proprio schiacciatore più completo, chiudendo comunque quarta la fase preliminare della Nations League, ma il netto 0-3 subito dagli Stati Uniti nei quarti ha lasciato qualche interrogativo. Ritrovare Michieletto significa restituire a Simone Giannelli un riferimento fondamentale sulla palla alta, ma anche aumentare qualità in ricezione, muro e servizio.

De Giorgi dispone comunque di numerose alternative in posto 4. Daniele Lavia garantisce equilibrio, Mattia Bottolo può aumentare il peso offensivo e dai nove metri, mentre Luca Porro e Francesco Sani completano un reparto profondo. Anche sulla diagonale principale le possibilità non mancano, con Yuri Romanò e Kamil Rychlicki pronti ad alternarsi nel ruolo di opposto. La prima verifica arriverà contro un’avversaria che sulla carta presenta valori decisamente inferiori, ma che avrà dalla propria la possibilità di affrontare l’esordio senza particolari pressioni. La Svezia torna alla fase finale degli Europei dopo 33 anni e lo fa proprio contro la Nazionale alla quale è legato il momento più importante della propria storia. Nel 1989 le due squadre disputarono a Stoccolma la finale continentale: l’Italia vinse 3-1 conquistando il suo primo titolo europeo e in quella formazione giocava proprio Ferdinando De Giorgi.

Da allora gli equilibri sono cambiati profondamente. L’Italia arriva da campione del mondo, mentre la Svezia ha concluso al nono posto l’European League 2026. La squadra allenata da Gido Vermeulen deve inoltre rinunciare al capitano Viktor Lindberg, fermato da un grave infortunio al ginocchio e rimasto comunque vicino al gruppo entrando nello staff tecnico. Il gruppo scandinavo presenta diversi giocatori impegnati nei campionati europei. Alfred Brink e Oskar von Sydow sono le alternative in regia, mentre al centro Vermeulen può utilizzare Carl Berkefelt, Jacob Ekman, Måns Eriksson e Patrik Johansson. In attacco figurano tra gli altri Hampus Ekstrand, Axel Enlund e Johan Gruvaeus, quest’ultimo conoscitore della pallavolo italiana grazie all’esperienza con Corigliano. Olle Leijon è invece entrato nella rosa europea al posto dell’infortunato Erik Ask.

Per l’Italia una delle chiavi sarà mettere immediatamente sotto pressione la ricezione svedese. Se Giannelli e compagni riusciranno ad allontanare la costruzione avversaria dalla rete, il muro azzurro potrà concentrarsi maggiormente sugli attaccanti di palla alta. Sarà un primo test anche per un reparto centrale composto da Galassi, Sanguinetti, Mati e Truocchio, chiamato a trovare rapidamente automatismi e tempi di salto. C’è poi l’incognita legata allo scenario. Giocare all’aperto in Piazza del Plebiscito significa confrontarsi con riferimenti visivi e ambientali completamente differenti da quelli abituali. Battuta e ricezione potrebbero essere i fondamentali maggiormente coinvolti nell’adattamento, soprattutto nelle prime fasi. Un elemento che non modifica il pronostico, ma che può rendere meno scontato l’avvio della partita.

Gli azzurri dovranno soprattutto evitare che la differenza di esperienza internazionale produca un approccio troppo morbido. Il girone aumenterà progressivamente di difficoltà e dopo la notte napoletana proseguirà al PalaPanini di Modena, fino agli ultimi due confronti con Repubblica Ceca e Slovenia. Partire con una prestazione convincente permetterebbe a De Giorgi anche di gestire uomini ed energie nelle giornate successive. Napoli sarà dunque contemporaneamente una festa e il primo esame dell’Europeo italiano. La Svezia proverà a sfruttare entusiasmo e assenza di pressione, mentre l’Italia dovrà imporre fin dall’inizio battuta, muro e maggiore qualità tecnica. Con un osservato speciale sopra tutti: Alessandro Michieletto, il giocatore mancato per tutta l’estate e che gli azzurri sperano di ritrovare proprio quando iniziano le partite che contano davvero.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima partita del girone eliminatorio degli Europei maschili 2026 di volley, in programma a Napoli tra Italia e Svezia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alla 21.05. Buon divertimento!