LIVE Italia-USA, Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro le super favorite

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Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla seconda partita dell’Italia ai Mondiali di basket femminile 2026 di Berlino. Alla Berlin Arena (che è l’Uber Arena “de-brandizzata” dalla FIBA) arrivano le superstar di Team USA, le grandissime favorite alla conquista del titolo iridato.

Una sfida, questa, che le due squadre affrontano con una vittoria a testa dopo la prima giornata, quella di venerdì. Per le americane nettissimo 94-61 sulla Cina, per le azzurre 63-54 ai danni della Cechia in una sfida nella quale, smaltiti i primi minuti di gioco ceco totalmente diverso dal solito, è arrivata l’onda azzurra firmata Zandalasini-Villa per buona misura.

Chiaramente questa sfida, come si diceva, è al contempo affascinante e ai limiti dell’impossibile. Paige Bueckers, Caitlin Clark, Breanna Stewart, non si parla qui soltanto di nomi, ma di stelle della WNBA di due generazioni diverse che si uniscono assieme, e che hanno mostrato una capacità di far squadra già di primo livello nel match d’apertura. Senza contare, chiaramente, il fatto di saper trovare delle linee di passaggio continue e senza sosta in buona parte dei casi.

L’Italia aveva già affrontato le americane nel corso del Premondiale di San Juan, ed allora finì 59-93 a favore di Team USA. Rispetto ad allora sono cambiati vari elementi (negli USA fuori Plum, Hamby, Burrell e Billings, dentro Citron, Stewart, Collier e Boston, nell’Italia fuori Spreafico e Kacerik per infortunio, dentro Villa e Blasigh). Ovviamente cambia anche il peso del match: una vittoria, a seconda del risultato di Cina-Cechia, potrebbe già mandare una delle due squadre ai quarti di finale senza bisogno di attendere la sfida del terzo giorno (fra l’altro ci sarà contemporaneità domani, e questo per tutti i raggruppamenti).

Il match tra Italia e USA vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:45 alla Berlin Arena. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!