LIVE Italia-Slovacchia, Europei volley 2026 in DIRETTA: azzurri per blindare la qualificazione

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Slovacchia valido per il terzo incontro della fase a gironi degli Europei di pallavolo maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vogliono continuare il loro percorso netto dopo aver vinto le prime due partite della loro spedizione, che per adesso stanno disputando a Modena dopo l’esordio disputato a Napoli.

I campioni del mondo in carica hanno battuto per 3-0 prima la formazione della Svezia e poi quella della Grecia, senza mai concedere un set a nessuna delle due avversarie con la speranza che ciò non succeda anche con la Slovacchia. I nostri avversari hanno disputato un solo match, quello perso per 0-3 contro la Slovenia.

I giocatori più pericolosi dei nostri avversari sono sicuramente i schiacciatori Julius Firkal e Patrick Lamanec, senza dimenticare l’opposto Jakub Ihnat. Comunque sia, non possiamo nascondere che sia l’Italia la netta favorita per portare a casa il match e con se la terza vittoria di fila in altrettante gare disputate in questi Europei.

Il match tra Italia e Slovacchia inizierà alle 21.05 e verrà disputato al Palapanini di Modena. Potrete seguire l’intero match in Diretta e in Live con la cronaca testuale, punto dopo punto, di OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza Italia!