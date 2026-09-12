LIVE Italia-Grecia, Europei volley 2026 in DIRETTA: azzurri a Modena per il secondo impegno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Grecia valido per la seconda giornata della fase ai gironi degli Europei di pallavolo maschile che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Dopo l’esordio disputato a Piazza del Plebiscito, Napoli, due giorni fa, la Nazionale di Ferdinando De Giorgi torna subito in campo per confermare l’ottimo risultato ottenuto contro la Svezia.

Infatti, all’esordio nella competizione con il meraviglioso scenario all’aperto in una delle piazze più importanti del nostro territorio, l’Italia ha trionfato per 3-0 davanti ad un pubblico entusiasta dell’evento organizzato grazie alla volontà della FIPAV. Tuttavia, essendo stato un evento più unico che raro, gli azzurri si sposteranno per giocare il resto del girone a Modena, al PalaPanini.

Mentre per quanto riguarda la formazione italiana, contro la Svezia abbiamo potuto ammirare il ritorno in campo di Alessandro Michieletto che gradualmente ritroverà la sua posizione di schiacciatore titolare nella formazione di De Giorgi, la Grecia si presenta con Dimitris Mouchlias, opposto in forza al Paok, come miglior terminare offensivo e con Alexandros Raptis, schiacciatore di talento e di grande esperienza che dalla prossima stagione giocherà per l’Olympiacos.

Il match tra Italia e Grecia inizierà alle 21.05 e verrà disputato al già citato PalaPanini di Modena. Potrete seguire l’intero incontro, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!