LIVE Italia-Danimarca, Europei 2026 in DIRETTA: inizia il cammino da dentro o fuori contro la rivelazione del torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca valido per gli ottavi di finale degli Europei di pallavolo maschile 2026, con gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che vogliono conquistare l’accesso per i quarti della competizione continentale, dopo aver vinto il girone nel corso della prima fase del torneo.

La Danimarca che affronterà l’Italia negli ottavi di finale è allenata da Kristian Knudsen e ha ormai una struttura piuttosto definita. In cabina di regia il titolare è il capitano Axel Jacobsen, 42 anni, giocatore di enorme esperienza e primatista di presenze con la Nazionale danese: nell’ultima stagione ha giocato nell’AS Cannes, mentre nel 2026/27 si è trasferito all’Ordu VK, in Azerbaigian. Alle sue spalle c’è Mikkel Hoff, lo scorso anno all’Emma Villas Codyeco Lupi Siena e dunque reduce da un’esperienza nel campionato italiano, che nella prossima stagione giocherà in Francia al Royan Atlantique Volley-Ball. Jacobsen ha iniziato da titolare sia contro il Belgio sia contro la Serbia, con Hoff utilizzato soprattutto per il doppio cambio.

L’uomo di riferimento in posto due è Mads Kyed Jensen, 27 anni e 209 centimetri, nettamente il terminale offensivo più importante della squadra. Contro la Serbia ha messo a terra 29 punti con 28 attacchi vincenti su 46 e il 61% in attacco, mentre contro il Belgio, dopo essere partito dalla panchina nei primi due set, ha chiuso con 14 punti. Nell’ultima stagione ha giocato nel Calzedonia Verona e conosce molto bene il campionato italiano, dove aveva già vestito la maglia di Verona in precedenza; nel 2026/27 giocherà in Polonia con il KS Norwid Częstochowa. Come alternativa c’è Ulrik Bo Dahl, lo scorso anno ai VC Nagano Tridents in Giappone e destinato al Voreas Hokkaido per la prossima stagione.

In banda il punto fermo è Oskar Kjerstein Madsen, titolare in tutte le frazioni delle due partite prese in esame: 19 punti contro il Belgio e 14 contro la Serbia. Lo scorso anno ha giocato nei VC Nagano Tridents in Giappone e dalla prossima stagione sarà compagno di Mads Kyed Jensen al KS Norwid Częstochowa. Al suo fianco il tecnico danese ha alternato maggiormente gli uomini. Tobias Hougs Kjær ha iniziato titolare entrambe le sfide, realizzando 13 punti contro il Belgio e nove contro la Serbia: nell’ultima stagione era all’AS Fréjus Var VB in Francia e nel 2026/27 giocherà in Azerbaigian con l’FHN-Xilasedici VK. Tra le alternative in posto quattro c’è Axel Valdemar Juul Larsen, impiegato con continuità dalla panchina nelle ultime gare: lo scorso anno era allo SVG Lüneburg in Germania e nella prossima stagione si trasferirà in Belgio al Tectum Achel. C’è poi il giovane Andreas Sejer Kofod Brinck, classe 2006, proveniente dal Gentofte Volley e destinato agli Stati Uniti agli UC Irvine Anteaters. Nessuno dei quattro schiacciatori presenti nel roster ha alle spalle esperienze nel campionato italiano.

Al centro la coppia utilizzata con maggiore continuità è formata da Rasmus Mikelsons e Simon Tabermann Uhrenholt. Mikelsons, 28 anni e 198 centimetri, nell’ultima stagione ha giocato nel Marienlyst Odense e nel 2026/27 vestirà la maglia del Gentofte Volley. Uhrenholt, 22 anni e 204 centimetri, era invece già al VfB Friedrichshafen e resterà nella formazione tedesca anche nella prossima stagione. Contro il Belgio Mikelsons ha realizzato 11 punti e Uhrenholt sei; contro la Serbia il primo ne ha messi a segno otto e il secondo due. Le alternative al centro sono Oskar Berg Mikkelsen e Nikolai Stilling Denholt. Mikkelsen, 22 anni e addirittura 217 centimetri, nell’ultima stagione era al Gentofte Volley e nel 2026/27 giocherà anche lui al VfB Friedrichshafen, mentre Denholt, classe 2007 e 203 centimetri, proviene dal VK Vestsjælland Korsør e resta legato alla formazione danese. Mikkelsen è stato utilizzato anche nel finale della battaglia contro la Serbia, chiusa con tre punti. Il libero titolare è Jonas Enemark Petersen, 21 anni, che ha giocato tutte le frazioni contro Belgio e Serbia. Nell’ultima stagione era al VC Middelfart, mentre nel 2026/27 si trasferisce in Germania al TV Rottenburg.

Per quanto riguarda la nostra Italia, siamo sempre più vicini al reintegro totale di Alessandro Michieletto che ha avuto maggiore spazio nel match contro la Slovenia nel momento in cui gli azzurri sono stati certi del primo posto del girone dopo aver vinto i primi due set. Oltre allo schiacciatore di Trento, la Nazionale potrà contare sull’attacco di Yuri Romanò, che dalla prossima stagione giocherà per il Project Warszawa, e sull’immensa qualità del capitano Simone Giannelli, palleggiatore di Perugia.

Il match tra Italia e Danimarca inizierà alle 21.05 e verrà disputato al Palazzo a Vela di Torino. Potrete seguire l’intero ottavo di finale degli azzurri in Diretta e in Live su OA Sport che vi propone la cronaca testuale! Buon divertimento a tutti!