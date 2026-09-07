LIVE Italia-Cina, Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre si giocano un importante secondo posto

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Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo e ultimo incontro dell’Italia ai Mondiali di basket femminile a Berlino. L’avversaria di questa sera, per l’ultimo incontro di questo torneo alla Max Schmeling Halle, è la Cina, che completa il “giro del mondo” azzurro in quattro giorni.

In palio, dopo la sfida di ieri da parte dell’Italia con Team USA, c’è il secondo posto nel girone. I conti sono molto semplici: la vincente di questo incontro andrà in seconda posizione, la perdente in terza. Si saprà già, nei fatti, chi sarà l’avversaria nel barrage che si giocherà mercoledì e che porterà verso l’accesso ai quarti di finale.

L’Italia ha giocato per 20 volte con la Cina, e i precedenti dicono 11-9 per le azzurre. Sono comprese le ultime due sfide giocate a Trento e vinte in modo molto netto dalle azzurre contro una squadra che, però, non aveva ancora le due torri (Xu Han e Zhang Ziyu), anche se l’assenza di Li Yueru si è finora rivelata pesantissima perché il passivo subito dagli USA è stato davvero pesante (94-61) e anche contro la Cechia la vittoria è arrivata solo al supplementare (74-70).

Per l’Italia una sfida che ha l’obiettivo di confermare quanto di buono è stato possibile fare in questa rassegna iridata. E, perché no, di confermare ulteriormente che c’è grande spazio per questa squadra nel contesto iridato. Sarà il giorno in cui dovrà essere sfruttata un’importante superiorità a livello di esterne, e soprattutto nel quale le linee di passaggio verso le lunghe cinesi dovranno essere ridotte al minimo.

Il match tra Italia e Cina vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:45 alla Max Schmeling Halle. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!