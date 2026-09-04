LIVE Italia-Cechia, Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: un’attesa lunga 32 anni è finita!

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Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro, dopo 32 anni, dell’Italia ai Mondiali di basket femminile. L’avversaria di debutto della squadra di coach Andrea Capobianco è la Cechia, in una classica degli ultimi 30 anni di basket europeo.

Alla Max Schmeling Halle di Berlino, luogo già noto agli sportivi italiani perché qui l’Italia vinse i Mondiali di pallavolo femminile del 2002, stavolta arriva la palla a spicchi, e dopo 11.772 giorni sarà tempo di debutto per la squadra azzurra, che si è allenata negli ultimi due giorni tra l’impianto un tempo usato dall’Alba Berlino e la Berlin Arena (che è il nome utilizzato per la Uber Arena). E lo ha fatto col sorriso e con grande convinzione, che arriva soprattutto dal 4-1 delle amichevoli di preparazione.

Questa è un’Italia che si appresta ad affrontare la Cechia con un gruppo molto solido, e dieci dodicesimi della squadra già in campo agli Europei 2025 (quelli di bronzo al Pireo) con il ritorno di Matilde Villa, l’ingresso di Vittoria Blasigh e il sostegno di Laura Spreafico, che pur fermata da un guaio muscolare che le ha chiuso la carriera prima del dovuto (avrebbe dovuto terminare proprio con questi Mondiali) ha deciso di essere comunque nella capitale tedesca. E, soprattutto, con Cecilia Zandalasini ai massimi della carriera.

Assenze pesantissime nella selezione ceca, costretta a fare a meno di Julia Reisingerova ed Emma Cechova, cioè della parte pesante del pacchetto lunghe, ma pur sempre con Petra Holesinska e un vasto numero di ottime esterne in grado di far male in diverse maniere. Nei fatti, questo può quasi essere il confronto fondamentale per decidere chi avrà maggiori speranze di arrivare almeno al barrage che può poi dare l’accesso ai quarti di finale.

Il match tra Italia e Cechia vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:15 alla Max Schmeling Halle. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!