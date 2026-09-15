LIVE Italia-Cechia, Europei volley 2026 in DIRETTA: adesso si fa davvero sul serio

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita del girone eliminatorio degli Europei maschili 2026 di volley, in programma a Modena tra Italia e Cechia. Il cammino europeo dell’Italia alza sensibilmente il livello. Dopo aver aperto la manifestazione con tre vittorie consecutive, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si preparano ad affrontare martedì 15 settembre alle 21.05 al PalaPanini una Cechia reduce dal quarto posto ai Mondiali 2025, una delle squadre che più sono cresciute nell’ultimo biennio. Per Giannelli e compagni sarà il quarto impegno del girone, prima dell’ultima sfida contro la Slovenia, e probabilmente il primo vero banco di prova contro una formazione capace di mettere pressione con continuità in attacco.

L’Italia ha iniziato con il 3-0 sulla Svezia a Napoli e ha poi superato con lo stesso punteggio la Grecia a Modena, soffrendo maggiormente nei primi due set, chiusi entrambi 25-23, prima del netto 25-16 conclusivo. Contro gli ellenici la squadra di De Giorgi ha confermato numeri offensivi molto elevati, con 46 attacchi vincenti su 78 e il 59% complessivo, oltre a cinque muri e due ace. Daniele Lavia ha chiuso da miglior realizzatore con 15 punti, seguito da Yuri Romanò con 14, mentre Giovanni Sanguinetti ne ha messi a segno sette e Luca Porro sei. De Giorgi ha continuato anche a ruotare diversi elementi della rosa, lasciando ancora a riposo Alessandro Michieletto. Gli azzurri si presentano a questo Europeo con lo status di campioni del mondo in carica, dopo il titolo conquistato nel 2025 davanti a Bulgaria e Polonia. In VNL avevano terminato al quarto posto la fase preliminare con otto vittorie e 26 punti, uscendo poi nei quarti contro gli Stati Uniti. L’obiettivo continentale resta importante anche alla luce dell’argento del 2023 e di una tradizione che vede l’Italia sette volte campione d’Europa.

La Cechia di Jiri Novak arriva invece forte di un percorso di crescita evidente. Il quarto posto iridato del 2025 ha certificato il salto di qualità di un gruppo che in questa edizione degli Europei ha cominciato con il 3-1 alla Grecia e il 3-2 alla Svezia. Risultati che confermano la pericolosità di una squadra capace di distribuire bene le responsabilità offensive. Il primo riferimento è Marek Sotola, opposto reduce dall’esperienza con l’Halkbank Ankara, autore di 18 punti contro la Grecia e 14 contro la Svezia. Alle sue spalle c’è il capitano Patrik Indra, protagonista anche della cavalcata mondiale del 2025. In banda Novak può contare soprattutto su Lukas Vasina e Matous Drahonovsky: Vasina ha segnato 16 punti all’esordio e 19 nella seconda partita, Drahonovsky rispettivamente 14 e 13. Completano il reparto Jiri Benda e Matej Pastrnak.

Particolarmente interessante anche il centro della rete. Antonin Klimes, 20 anni, arriva dal VK CEZ Karlovarsko e dalla prossima stagione vestirà la maglia della Cucine Lube Civitanova: contro la Svezia ha chiuso con 14 punti e il 50% in attacco. Accanto a lui si è messo in evidenza Jakub Klajmon, autore di sette punti contro la Grecia e 12 contro gli svedesi. In regia il riferimento principale resta l’esperto Lubos Bartunek, affiancato da Ondrej Roman, mentre il libero titolare nelle prime uscite è stato Milan Monik.

La storia degli scontri diretti sorride nettamente all’Italia. Considerando anche i precedenti con la Cecoslovacchia, gli azzurri hanno vinto 10 delle 15 sfide disputate agli Europei e si sono imposti negli ultimi otto confronti continentali, dal 1991 al 2021. L’ultimo successo ceco risale al 1985. Nel precedente europeo più recente, nel 2021, l’Italia vinse 3-1 con 22 punti di Giulio Pinali e 20 di Michieletto. Anche l’ultimo incrocio ufficiale, nel torneo di qualificazione olimpica del 2023, terminò 3-1 per gli azzurri, con Romanò miglior realizzatore italiano a quota 18.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta partita del girone eliminatorio degli Europei maschili 2026 di volley, in programma a Modena tra Italia e Cechia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alla 21.05. Buon divertimento!