LIVE Italia-Australia, Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per sovvertire il pronostico nel playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del playoff di qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di Berlino 2026 tra Italia e Australia. Dentro o fuori: per andare ad affrontare la Spagna le azzurre devono vincere questa partita in quel della Berlin Arena (o Uber Arena, che dir si voglia).

Per la squadra azzurra c’è necessità di riprendere in mano la situazione dopo la brutta sconfitta contro la Cina, maturata in particolare per ragioni di stanchezza fisica. L’opportunità è enorme: quest’Australia appare in una specie di stagione di transizione, pur avendo ben sette giocatrici WNBA (anche se nessuna realmente decisiva nella propria franchigia). E, quando un’opportunità c’è, di solito ultimamente la squadra azzurra l’ha presa.

Ci sono già stati due confronti iridati nel passato tra le due squadre: nel 1967 a Praga (51-56) e nel 1994 ad Adelaide (51-73, fra l’altro una sconfitta che costò alla squadra azzurra la seconda fase, nonostante le vittorie contro Cina e Giappone). Ovviamente, però, questo conta un po’ di più vista la posta in palio. C’è tanto in gioco sui due fronti a molti livelli. E, più ancora, c’è la centesima presenza in Nazionale di Cecilia Zandalasini.

Sarà urgentissimo, come detto, ritrovare la percentuale da tre, anche perché bisogna sfruttare il fatto che l’Australia stessa stia tirando male dall’arco, potendosi però affidare molto al discorso interno con Magbegor più di Aokuso, ma anche all’enorme quantità di giocatrici nei ruoli di 3 e 4 da Talbot a Bibby, da Fowler a Smith. La Nazionale di coach Capobianco ha in mano un’opportunità che vale la storia, e può andarle incontro riuscendo a tenere bene a rimbalzo e a ritrovare l’attacco, soprattutto da oltre l’arco.

Il match tra Italia e Australia vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:45 alla Berlin Arena. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!