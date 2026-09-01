LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo all-around maschile

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata della ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo il titolo al femminile si assegna anche il titolo dell’all-around maschile, in una gara che si preannuncia quanto mai incerta.

Le qualificazioni di ieri hanno evidenziato un grande equilibrio nelle primissime posizioni tra il cipriota Marios Georgiou, primo in 79.500, il turco Mert Efe Kilicer, che ha chiuso in 79.050, ed il greco Antonios Tantalidis, terzo in 78.850. I tre hanno fatto un solco sul resto degli avversari con il quarto, lo spagnolo Nicolau Mir, che ha chiuso a 77.900.

Qualificazioni complicate per gli azzurri. Nell’ultimo atto dell’all-around l’Italia si affiderà ad Ivan Brunello, settimo nella giornata di ieri con 77.050 punti, e Tommaso Brugnami, quarto ai Mondiali al volteggio lo scorso anno, è riuscito a strappare il pass per la finale con il nono posto in 77.050.

La finale dell’all-around maschile dei Giochi del Mediterraneo è in programma alle 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!