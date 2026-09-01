LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2026 in DIRETTA: Nemour favorita nella finale all-around, azzurre da medaglia

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale della competizione all around femminile di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2026. Nella Grottaglie Sports Hall si assegna il titolo con le azzurre che proveranno ad inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. Appuntamento alle 10.30 con la prima delle quattro rotazioni previste con le ginnaste che si esibiranno al volteggio, alle parallele, al corpo libero ed alla trave.

Italia che si affida a Sofia Tonelli ed Artemisia Iorfino, che nelle qualificazioni si sono classificate rispettivamente al terzo ed al quarto posto. Le azzurre sono delle ottime candidate per il podio, ma non potranno permettersi errori in quanto i valori dimostrati in qualifica sono allineati con la francese Alizee Letrange e la spagnola Aitana Pacheco. Sembrano decisamente favorite invece le due ginnaste che hanno chiuso le eliminatorie ai primi due posti della graduatoria.

Si tratta dell’algerina Kaylia Nemour e dell’iberica Alba Petisco. La nordafricana è la donna da battere dopo aver totalizzato lo score di 55.800 in qualificazione, mentre la spagnola segue a quota 53.400. Ricordiamo che si ripartirà da zero, quindi ciò che abbiamo visto nelle eliminatorie fungerà da mera indicazione. Saranno 18 le atlete al via della finalissima con l’azzurra Benedetta Gava, quinta in qualificazione, che non prenderà parte alla finale in quanto sono soltanto due i posti riservati per nazione.

La finale dell’all around femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026 inizierà alle 10.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!