LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2026 in DIRETTA: azzurri ambiziosi nelle finali di specialità!

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della giornata dedicata alle finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2026. Squadra azzurra ambiziosa con diverse chance di conquistare altre medaglie dopo quanto visto finora nelle prove a squadre e nelle finali all around. Appuntamento alle 10.30 con l’inizio delle prime finali, ovvero corpo libero maschile e volteggio femminile.

In campo maschile Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi si sono qualificati per la finale al corpo libero. Attenzione al greco Antonios Tantalidis, secondo in fase di qualificazione a 50 centesimi da Vannucchi. Nessun azzurro al via dell’ultimo atto al cavallo con maniglie, mentre agli anelli rivedremo nuovamente all’opera i due italiani che apriranno la giornata. Nel pomeriggio Vannucchi tornerà in gara nella finale del volteggio con Tommaso Brugnami bravo anch’esso a qualificarsi. Alle parallele spazio a Stefano Patron e Matteo Levantesi, con quest’ultimo che parteciperà anche alla finale della sbarra.

Per quel che riguarda il settore femminile l’Italia partirà con Benedetta Gava al volteggio. Alle parallele asimmetriche ammireremo Artemisia Iorfino e Sofia Tonelli, con l’algerina Kaylia Nemour favorita d’obbligo. In serata le ultime due finali con alla trave ancora Tonelli ed Eleonora Calaciura. L’azzurra, bronzo nel concorso all around, chiuderà il suo trittico di finali tornando in pedana al corpo libero. Con Tonelli spazio inoltre ad Emma Fioravanti. Per l’algerina Nemour tre finali, ovvero parallele, trave e corpo libero.

La giornata dedicata alle finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2026 inizierà alle 10.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!