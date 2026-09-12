LIVE F1, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si fa sul serio tra FP3 e qualifiche

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Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sull’inedito circuito di Madrid, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile risposte e feeling per massimizzare la loro prestazione in vista delle qualifiche.

Il Madring si presenta al mondo della Formula 1 come un appuntamento ancora privo di una storia da raccontare. Il nuovo circuito madrileno, lungo 5,416 chilometri e caratterizzato da 22 curve, combina sezioni costruite appositamente per le competizioni con altri tratti ricavati dalla viabilità cittadina.

Ne nasce un layout particolarmente vario, capace di mettere alla prova le monoposto sotto aspetti differenti: dai lunghi allunghi alle staccate più severe, passando per successioni tecniche e pieghe da affrontare ad alta velocità. Il Gran Premio si svilupperà nell’arco di 57 tornate, per una distanza complessiva di 308,524 chilometri.

A Madrid, la Ferrari vuole essere nella lotta per la pole-position. Nel day-1, la Rossa ha fatto vedere cose interessanti, ma le Mercedes hanno mostrato i muscoli: FP1 in cui il britannico George Russell è stato il più veloce; FP2 nel segno del leader del campionato, Kimi Antonelli.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton dovranno quindi fare i conti coi due alfieri della Stella a tre punte, senza chiaramente sottovalutare le McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F11: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti: si comincia alle 12:30 con la FP3, mentre le qualifiche sono in programma alle ore 16:00. Buon divertimento!