LIVE F1, GP Spagna 2026 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte a Madrid, Antonelli per confermarsi

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Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sull’inedito circuito di Madrid, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile risposte e feeling per massimizzare la loro prestazione.

Il Madring si presenta al mondo della Formula 1 come un appuntamento ancora privo di una storia da raccontare. Il nuovo circuito madrileno, lungo 5,416 chilometri e caratterizzato da 22 curve, combina sezioni costruite appositamente per le competizioni con altri tratti ricavati dalla viabilità cittadina.

Ne nasce un layout particolarmente vario, capace di mettere alla prova le monoposto sotto aspetti differenti: dai lunghi allunghi alle staccate più severe, passando per successioni tecniche e pieghe da affrontare ad alta velocità. Il Gran Premio si svilupperà nell’arco di 57 tornate, per una distanza complessiva di 308,524 chilometri.

A Madrid, la Ferrari cercherà soprattutto una reazione dopo un Gran Premio d’Italia al di sotto delle attese. Charles Leclerc sarà regolarmente in pista nonostante il violento incidente che lo ha visto protagonista a Monza, mentre Lewis Hamilton punta a ritrovare una vettura in grado di consentirgli di lottare nelle posizioni che contano.

Guarda invece con grande fiducia al weekend Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes arriva nella capitale spagnola da leader del Mondiale, forte del successo conquistato a Monza. Il risultato ottenuto in Brianza ha ulteriormente alimentato le sue ambizioni e, soprattutto, la consapevolezza di poter contare su una Mercedes apparsa particolarmente competitiva.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti: si comincia alle 13:30 con la FP1, mentre la seconda sessione di libere è prevista dalle ore 17:00. Buon divertimento!