LIVE F1, GP Spagna 2026 in DIRETTA: sfida Antonelli-Norris, la Ferrari cerca la rimonta

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LA GRIGLIA DI PARTENZA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Madrid, si prevede una domenica piuttosto intensa e il via, previsto alle ore 15:00, sarà uno dei momenti più importanti dell’intera gara.

Dalla pole-position ci sarà il britannico Lando Norris. Il campione del mondo in carica ha saputo trovare un’ottima messa a punto con la sua McLaren, precedendo nella griglia di partenza la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen

Il leader del campionato non ha trovato quella perfezione nell’ultimo tentativo che gli avrebbe permesso di partire dalla pole. Bravissimo, invece, Norris a estrarre il coniglio dal cilindro, sorprendendo per il modo in cui questo risultato si è venuto a creare.

Per quanto riguarda la Ferrari, servirà rimontare. Le qualifiche, ancora una volta, non hanno riservato grosse soddisfazioni alla Rossa. E pensare che, dopo il primo tentativo della Q3, Lewis Hamilton era davanti a tutti. Poi, nel momento dell’ultimo colpo, qualcosa non ha funzionato. Saranno in quarta e quinta piazza Hamilton e Charles Leclerc e su una pista con poche opportunità di sorpasso, non sarà semplice.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde della gara in terra iberica è previsto alle ore 15:00. Buon divertimento!