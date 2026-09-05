LIVE F1, GP Italia 2026 in DIRETTA: momento chiave per la Ferrari tra FP3 e qualifiche

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Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul celebre circuito di Monza, sarà un sabato 5 settembre molto caldo in tutti i sensi, sia per l’importanza della posta in palio che per le temperature previste.

La Ferrari si presenta ai nastri di partenza con grandi motivazioni, davanti al pubblico di casa. La scuderia di Maranello ha introdotto il secondo step di aggiornamento del motore, come previsto dal regolamento. Il cosiddetto “ADUO-2”. Una scelta dettata dalle caratteristiche del Tempio della velocità.

Un tracciato old style nel quale l’efficienza aerodinamica e la potenza del motore la fanno da padroni. Per questo, gli uomini in “Rosso” hanno deciso di giocarsi questa strategia, investendo nel fine-settimana brianzolo.

I riscontri nelle prove libere sono stati lusinghieri per Charles Leclerc in particolare, ma tutto va preso con le molle perché la Mercedes, nonostante gli aggiornamenti ferraristi, ha ancora un vantaggio nella gestione dell’energia con la propria power unit. Un aspetto su cui puntano George Russell e il leader del campionato, Kimi Antonelli, che subirà una penalità per la sostituzione completa del motore, partendo domani dall’ultima posizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la terza sessione di prove libere, prevista alle 12:30, mentre le qualifiche inizieranno alle 16:00. Buon divertimento!