LIVE F1, GP Italia 2026 in DIRETTA: la Ferrari sogna dalla seconda fila, Antonelli per la rimonta

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. È il giorno della gara nel Tempio della Velocità: 22 monoposto si danno battaglia per entrare nella storia di uno dei GP più belli della stagione.

In pole position partirà Pierre Gasly (Alpine), autore di un giro magico nel Q3 di ieri. Il pilota francese, già vincitore a Monza nel 2020, ha un feeling speciale con questo circuito e proverà ad essere protagonista anche in gara. Alle sue spalle partirà George Russell (Mercedes), grande favorito della vigilia. Il britannico ha impressionato nelle prove libere con i long-run e potrà sfruttare dell’assenza del compagno di scuderia per tornare alla vittoria. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) scatterà dalla terzultima posizione a causa della penalità ricevuta dopo aver sostituito la Power unit.

La Ferrari sogna in grande partendo dalla seconda fila. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso la qualifica rispettivamente in quarta e quinta posizione salvo poi guadagnare un posto in griglia grazie alla penalità di Oscar Piastri. Venerdì le due monoposto della scuderia di Maranello hanno lasciato vedere buone cose con il long run con la gomma soft, unica formazione ad aver provato il ritmo gara con queste mescole, e prova a sfidare la Mercedes per infiammare il pubblico italiano.

L’appuntamento con la gara è alle 15.00, orario previsto per l’inizio del Gran Premio di Italia 2026. Qui su OA Sport vi offriremo, a partire dalle 14.20 circa, la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto, giro dopo giro per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!