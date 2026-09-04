Diretta Live F1
LIVE F1, GP Italia 2026 in DIRETTA: la Ferrari punta in alto con il motore aggiornato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. All’Autodromo Nazionale di Monza si apre il week-end nel Tempio della Velocità con le prime due sessione di prove libere.
La Ferrari cerca il riscatto dopo il deludente GP d’Olanda, terminato ai piedi del podio con entrambi i piloti, e proverà a sfruttare il sostegno del pubblico e gli aggiornamenti per tornare grande in Italia. A Monza la scuderia di Maranello porterà una power unit aggiornata con l’obiettivo di sopperire alle difficoltà al motore dimostrate nel corso della stagione.
La McLaren vuole continuare la rimonta nel Mondiale e dimostrarsi una delle vetture da battere per questo finale di stagione. Dopo un avvio di 2026 complicato, il team papaya sembra aver trovato una quadra grazie agli aggiornamenti ed essere tornata ai vertici della classifica, come confermano le due vittorie di Lando Norris tra Ungheria ed Olanda. In questo week-end la Mercedes si affida principalmente a George Russell a causa della penalità che sconterà Kimi Antonelli, il quale partirà ultimo a causa della sostituzione di power unit.
Il week-end di Monza inizierà alle 12.30 con le FP1 mentre alle 16.00 sono in programma le FP2. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata del GP d’Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!