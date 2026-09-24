LIVE F1, GP Azerbaijan 2026 in DIRETTA: riparte la corsa di Antonelli, Ferrari cerca risposte

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del fine-settimana del GP di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino di Baku avrà inizio un week end molto particolare, in primis per lo schedule diverso dal consueto.

La gara, infatti, non andrà in scena nella consueta giornata di domenica, ma sabato 26 settembre. Una modifica che interessa l’intero programma del weekend e che non è legata né al format Sprint né a esigenze televisive.

Alla base della decisione c’è una ricorrenza particolarmente significativa per l’Azerbaijan. Il 27 settembre, data originariamente prevista per il Gran Premio, è infatti il Giorno della Memoria, istituito per ricordare i militari e le vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh del 2020.

Programma del fine-settimana anticipato di un giorno e piloti e team chiamati a trovare il set-up ideale su un tracciato con caratteristiche uniche. Il circuito azero è tra i più spettacolari e imprevedibili del calendario. Il suo tratto distintivo è il rettilineo di 2,2 chilometri, dove le monoposto superano i 350 km/h e il DRS favorisce i sorpassi. All’estremo opposto, la pista si restringe tra le mura medievali della città vecchia, con appena 7,6 metri di larghezza alla curva 8. In questo contesto, Kimi Antonelli vorrà replicare e confermarsi leader indiscusso del campionato con la Mercedes, mentre la Ferrari va in cerca di un colpo di coda.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del fine-settimana del GP di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 dalle 10:30 italiane, mentre la seconda sessione di prove libere inizierà alle ore 14:00 nostrane. Buon divertimento!