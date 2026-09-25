LIVE F1, GP Azerbaijan 2026 in DIRETTA: duello Russell-Antonelli, ma occhio a Norris. Alle 10.30 le FP3

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino di Baku proseguirà una tappa dallo schedule diverso dal consueto.

La gara, infatti, non andrà in scena nella solita domenica, ma domani. Una modifica che interessa l’intero programma di questo round e che non è legata né al format Sprint né a esigenze televisive.

Alla base della decisione c’è una ricorrenza particolarmente significativa per l’Azerbaijan. Il 27 settembre, data originariamente prevista per il Gran Premio, è infatti il Giorno della Memoria, istituito per ricordare i militari e le vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh del 2020.

Programma del fine-settimana anticipato di un giorno e piloti e team chiamati fin da ieri a trovare la messa a punto ideale. Il circuito azero è tra i più spettacolari e imprevedibili del calendario. Il suo tratto distintivo è il rettilineo di 2,2 chilometri, dove le monoposto superano i 350 km/h e il DRS favorisce i sorpassi.

All’estremo opposto, la pista si restringe tra le mura medievali della città vecchia, con appena 7,6 metri di larghezza alla curva 8. In questo contesto, la Mercedes ha messo in mostra un potenziale molto alto e la sfida per la pole, molto probabilmente, sarà ristretta a George Russell e a Kimi Antonelli. La Ferrari, per quanto si è potuto comprendere, dovrà limitare i danni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP3 dalle 10:30 italiane, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 14:00 nostrane. Buon divertimento!