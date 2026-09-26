LIVE F1, GP Azerbaijan 2026 in DIRETTA: Antonelli per la rimonta, Leclerc tenta il colpaccio contro Russell

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Baku, si prevede un sabato piuttosto intenso e il via, previsto alle ore 13:00 italiane, sarà uno dei momenti più importanti dell’intera gara.

Una collocazione temporale anomala, come del resto nell’intera tappa azera. Il giorno della memoria del 27 settembre in questo territorio, per celebrare i caduti della seconda guerra del Nagorno-Karabakh, ha richiesto un cambiamento di programma e quindi tutto anticipato di un giorno.

Dalla pole-position ci sarà il britannico George Russell. L’alfiere della Mercedes ha trovato in questo appuntamento grande consistenza e velocità, tornando in pole-position dopo il GP d’Austria. Un mini riscatto per Russell, visto il grande differenziale in classifica col suo compagno di squadra, Kimi Antonelli.

Il leader del campionato, in tutto questo, è incappato nel primo grande errore di quest’annata. Tagliando eccessivamente l’ingresso in curva-1, il bolognese è andato a impattare il muro con l’anteriore sinistra, provocando un danno alla sua monoposto. Conseguenza: qualifiche terminate in Q1 e partenza dalla sedicesima piazzola. Sarà necessario una grande rimonta, in stile Monza.

Per quanto concerne la Ferrari, il secondo tempo di Charles Leclerc è un ottimo risultato per la Rossa, anche se il gap da Russell è gigantesco, ma del resto il britannico ha fatto un altro sport nel corso del time-attack. Vedremo se in gara gli equilibri cambieranno, di sicuro Charles tenterà il colpaccio per mettere in difficoltà l’alfiere della scuderia di Brackley. Partirà, invece, dalla sesta casella l’altra Ferrari di Lewis Hamilton.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde della gara in terra azera è previsto alle ore 13:00 italiane. Buon divertimento!