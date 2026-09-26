LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Longo Borghini

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della prova in linea femminile Élite dei Mondiali di ciclismo 2026 di Montreal. Una sfida lunga 180,1 km, con un percorso tutt’altro che banale.

Tante le atlete che lotterano per il successo, in un tracciato dove la differenza la farà che riuscirà ad alzare il ritmo sulla Voie Camillien-Houde, ascesa di 1,7 km al 7,3%, che sarà ripetuta ben otto volte dal gruppo.

La carta migliore in casa è, senza dubbio, Elisa Longo Borghini, che è ancora a caccia del primo titolo individuale iridato della carriera, sulle strade canadesi potrebbe trovarsi a proprio agio. Oltre alla classe ’91 Toscana, per l’Italia saranno in gara anche Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Camilla Gasparrini, Erica Magnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel.

Su un percorso del genere altre atlete da tenere d’occhio sono l’olandese Demi Vollering, la spagnola Paula Blasi, la polacca Kasia Niewiadoma e l’elvetica Marlen Reusser.

Si parte da Brossard, con un tratto che accompagnerà le atlete sino all’inizio del circuito cittadino, con nove giri dal completare.

La partenza della prova in linea Élite femminile di Montreal 2026 è prevista alle ore 15.08 (9.08 locali) ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la prova in linea Élite femminile dei Mondiali di ciclismo di Montreal 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!