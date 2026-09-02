LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2026 in DIRETTA: tante carte importanti per l’Italia

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dell’atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2026. Allo stadio Giuseppe Valente di Salinella, quartiere di Taranto, l’Italia vuole proseguire nella propria campagna trionfale e si gioca altre carte importanti per rimpinguare ulteriormente il proprio bottino.

I riflettori sono puntati soprattutto sulla pista, dove andranno in scena alcune delle gare più attese di questa rassegna dalla spedizione italiana. Nei 200 metri l’Italia schiera Filippo Tortu e Filippo Dezza. Il portabandiera azzurro, al rientro dall’infortunio che l’ha obbligato a saltare gli Europei di Birmingham, ha faticato in batteria ma è stato ripescato con il tempo di 20.86. Ha destato sensazioni migliori il campione italiano, che si è qualificato in 20.44 ed insegue un grande risultato dopo la sorprendente estate vissuta tra gli Assoluti e gli Europei.

Grande attesa anche per le gare dei 400 ostacoli dove l’Italia si presenta con ambizioni di vittoria sia al femminile che al maschile. Tra le donne la spedizione azzurra si affida ad Ayomide Folorunso, reduce dalla quinta posizione agli Europei e favorita assoluta di questa gara, e ad Alice Muraro. Tra gli uomini Alessandro Sibilio vuole continuare il proprio percorso di crescita dopo una stagione non semplice.

Attenzione anche ai 1500 metri femminili dove Ludovica Cavalli è la favorita per la vittoria. L’azzurra è reduce dalla buona prestazione di Zurigo di qualche giorno fa, dove ha vinto in Diamond League in una gara non valida per il diamante. L’Italia insegue medaglie importanti anche nel martello femminile, con Sara Fantini e Rachele Mori, nel disco donne, con Daisy Osakue e Benedetta Benedetti, e nell’asta maschile, con Matteo Oliveri.

La quarta giornata dell’atletica ai Giochi del Mediterraneo inizierà alle 17.15, orario d’inizio del finale del lancio del martello femminile. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!