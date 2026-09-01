LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2026 in DIRETTA: grande giornata con Tamberi e Saraceni!

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare per l’atletica dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Sarà un martedì 1° settembre ricchissimo di appuntamenti per l’atletica italiana, con una lunga sessione pomeridiana che proporrà batterie e numerose finali. Gli azzurri saranno protagonisti fin dalle 17.50 e avranno diverse possibilità di puntare alle posizioni di vertice, in una giornata che vedrà in pedana anche Gianmarco Tamberi e in pista alcuni dei nomi di riferimento della Nazionale come Alessandro Sibilio, Ayomide Folorunso, Pietro Arese e Filippo Tortu.

Il programma azzurro scatterà alle 17.50 con le batterie dei 400 ostacoli femminili, dove saranno impegnate Ayomide Folorunso e Alice Muraro. Poco dopo arriveranno già le prime due finali: nel getto del peso maschile Riccardo Ferrara e Nicholas James Ponzio cercheranno spazio nelle zone alte della classifica, mentre nel salto triplo femminile l’Italia schiererà Greta Brugnolo ed Erika Giorgia Anoeta Saraceni. Alle 18.10 toccherà ad Alessandro Sibilio affrontare il primo turno dei 400 ostacoli, specialità nella quale detiene il record italiano. Le batterie dei 200 metri femminili vedranno invece ai blocchi Elena Cambiolo e Vittoria Fontana, prima che alle 18.50 siano Filippo Dezza e Filippo Tortu a cercare il passaggio del turno sul mezzo giro di pista. Attenzione naturalmente a Tortu, uno dei due portabandiera dell’Italia Team.

Uno dei momenti più attesi arriverà alle 18.55 con la finale del salto in alto maschile. In pedana ci saranno Gianmarco Tamberi e Christian Falocchi: il campione olimpico di Tokyo 2021 rappresenta inevitabilmente uno dei grandi motivi di interesse della serata. Nella stessa fase del programma si assegneranno le medaglie del giavellotto femminile, con Paola Padovan e Adele Toniutto a rappresentare l’Italia.

Dalle 19.15 spazio alle finali delle corse. Nei 1500 metri maschili saranno al via Pietro Arese e Joao Carlos Mendes Bussotti Neves Junior, con Arese che arriva all’appuntamento da primatista italiano della specialità. Alle 19.30 e 19.40 sono previste rispettivamente le finali dei 400 femminili e maschili, alle quali potranno prendere parte Alessandra Bonora e Alice Mangione tra le donne e Lorenzo Benati e Luca Sito tra gli uomini in base all’esito del primo turno.

Il finale di serata sarà dedicato al mezzofondo. Alle 19.50 Gaia Colli sarà l’unica azzurra nella finale dei 3000 siepi femminili, mentre alle 20.10 calerà il sipario con i 5000 metri maschili, nei quali l’Italia potrà contare su Konjoneh Maggi e Sebastiano Parolini. Una prima giornata dunque molto intensa per una squadra azzurra particolarmente numerosa, composta complessivamente da 82 atleti, 41 uomini e 41 donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare per l’atletica dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Appuntamento dalle 17.50 per la seconda sessione di gare tutta da vivere. Buon divertimento!