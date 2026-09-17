L’Italia vince il girone degli Europei di volley: la classifica finale, quoziente set e punti. Vantaggio di 2 vittorie

L’Italia ha vinto le prime cinque partite partite disputate agli Europei 2026 di volley maschile: dopo aver regolato la Svezia per 3-0 nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, aver battuto la Grecia con il massimo scarto pur sudando più del previsto al PalaPanini di Modena e aver avuto la meglio sulla Slovacchia per 3-1, gli azzurri hanno avuto ragione nel big match contro la Cechia per 3-1 e hanno poi battuto la Slovenia al tie-break (a primo posto acquisito sul 2-0).

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno conquistato il primo posto nella Pool A con cinque vittorie (14 punti) e si sono lasciati alle spalle tre squadre che hanno ottenuto tre successi a testa: la Slovenia (10 punti), la Grecia (9 punti) e la Cechia (8 punti). Le quattro formazioni citate si sono qualificate agli ottavi di finale, dove i Campioni del Mondo affronteranno la Danimarca per meritarsi il quarto di finale da disputare contro la vincente del confronto tra la Grecia e la Finlandia.

All’orizzonte la possibile semifinale contro la Francia, favorita contro il Portogallo e poi attesa dalla vincente di Ucraina-Romania. La Slovenia affronterà la Serbia e la Cechia incrocerà il Belgio, le due vincenti si sfideranno per meritarsi la semifinale, verosimilmente contro. L’ordine di priorità in classifica è il seguente: numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti. Di seguito la classifica generale della Pool A agli Europei 2026 di volley maschile.

CLASSIFICA POOL A EUROPEI VOLLEY

1. Italia 5 vittorie (14 punti), 3,750 il quoziente set, 1,207 il quoziente punti

2. Slovenia 3 vittorie (10 punti), 1,714 il quoziente set, 1,109 il quoziente punti

3. Grecia 3 vittorie (9 punti), 1,111 il quoziente set, 1,002 il quoziente punti

4. Cechia 3 vittorie (8 punti), 1,222 il quoziente set, 0,995 il quoziente punti

5. Svezia 1 vittoria (4 punti), 0,461 il quoziente set, 0,919 il quoziente punti

6. Slovacchia 0 vittorie (0 punti), 0,200 il quoziente set, 0,804 il quoziente punti