L’Italia rafforza il ranking FIVB: cos’è cambiato con le vittorie agli Europei e il piazzamento. Occhio alle Olimpiadi…

L’Italia ha infilato cinque vittorie consecutive agli Europei 2026 di volley maschile: ha sconfitto la Svezia con il massimo scarto in Piazza del Plebiscito a Napoli, ha prevalso per 3-0 contro la Grecia al PalaPanini di Modena, ha battuto la Slovacchia per 3-1 nel ribattezzato Tempio della Pallavolo, ha avuto la meglio sulla Cechia per 3-1 in terra emiliana e ha poi completato il cammino da imbattuto imponendosi al tie-break sulla Slovenia.

I risultati conseguiti nell’ultima settimana hanno permesso alla nostra Nazionale di rafforzare la seconda posizione nel ranking FIVB, dove attualmente possono fare affidamento su 362,38 punti. Il computo dei bottini guadagnati di fronte al proprio pubblico: 1,06 per l’affermazione sugli sugli scandinavi, 1,36 per il successo sugli ellenici, 0,01 per aver superato gli slovacchi, 0,58 per il sigillo sui cechi e 3,52 per la positiva chiusura contro i balcanici.

I Campioni del Mondo hanno migliorato la propria situazione rispetto a fine luglio, quando erano scivolati a 355,83 in seguito al ko subito contro gli USA per 3-0 nei quarti di finale della Nations League. Nei fatti gli azzurri hanno guadagnato cinque punti e mezzo, confermandosi alle spalle della Polonia (400,16) e davanti alla Russia (325,10 punti, ma non gioca da cinque anni…). A seguire gli USA (348,16), il Giappone (342,31), la Slovenia (328,79), il Brasile (316,54) e la Francia (306,36).

Ovviamente tutto è in divenire e dipenderà dai risultati che si conseguiranno agli Europei. Ogni partita può permettere di guadagnare o perdere punti: un successo garantisce un salto di punti, ma l’entità del bottino dipende dal punteggio e dalla caratura dell’avversaria; una sconfitta comporta una decurtazione, di caratura variabile a seconda dell’esito del confronto e della rivale.

Perché il ranking FIVB è così importante? Molto semplice: assegnerà tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ricordiamo il percorso di qualificazione ai Giochi: USA ammessi in qualità di Paese ospitante; cinque posti tramite i Campionati Continentali 2026 (uno per area geografica: Europea, Asia/Oceania, Nord America, Sud America, Africa); tre posti attraverso i Mondiali 2027; ultimi tre posti in base al ranking FIVB al termine della Nations League 2028.

RANKING FIVB

1. Polonia 400,16

2. Italia 362,38

3. Russia 352,10

4. USA 348,16

5. Giappone 342,31

6. Slovenia 328,79

7. Brasile 316,54

8. Francia 306,36

9. Bulgaria 281,41

10. Ucraina 260,77