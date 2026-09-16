L’Italia può perdere 3-1 contro la Slovenia, ma quanti punti deve fare? Lo scarto massimo concesso e il quoziente

Italia e Slovenia si affronteranno nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nella Pool A, l’appuntamento è per giovedì 17 settembre (ore 21.05) di fronte al pubblico del PalaPanini di Modena. La nostra Nazionale si presenterà all’incontro in una situazione di vantaggio: 4 vittorie (12 punti, 12-2 il conto set) contro i 3 successi (9 punti, 10-4 il conto set) in forza ai balcanici. Questo significa che i Campioni del Mondo possono fare affidamento su più risultati per garantirsi il primato nel raggruppamento.

Gli azzurri si assicureranno il successo nel girone in caso di vittoria con qualsiasi risultato oppure di sconfitta al tie-break, mentre una battuta d’arresto per 3-0 farebbe scivolare gli uomini del CT Fefè De Giorgi al secondo posto. E cosa succederebbe in caso di vittoria della Slovenia per 3-1? Le due squadre finirebbero alla pari per i primi tre parametri di importanza imposti dalla CEV: numero di vittorie (4), punti (12), quoziente set (13-5 il saldo, dunque 2,6 di ratio).

A cosa ci si appellerebbe per dirimere il pari merito? Il quoziente punti, ovvero la divisione tra i punti realizzati e quelli subiti nelle cinque partite disputate. Al momento l’Italia è in vantaggio: 348 punti messi a segno e 276 concessi agli avversari, per un bilancio a favore di +72 (1,2609 facendo la divisione tra i due valori). La Slovenia insegue: 342 punti fatti e 292 subiti, il saldo è di +51 (1,1747).

Nello scontro diretto, dunque, l’Italia potrebbe permettersi di perdere per 3-1 con un salgo negativo all’interno della partita di massimo 10 punti: in questo modo la propria differenza sarebbe di +62 contro i +61 dei rivali, garantendosi un quoziente punti migliori e dunque il primo posto. Ad esempio: l’Italia perde per 3-1 facendo 85 punti e concedendone 95, gli azzurri risulterebbero primi.

ITALIA PRIMA NEL GIRONE SE…