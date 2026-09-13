L’Italia firma il tris agli Europei di volley e resta in testa: la nuova classifica del girone. Ora i big match

L’Italia ha vinto le prime tre partite disputate agli Europei 2026 di volley maschile: dopo aver regolato la Svezia per 3-1 nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli e aver sudato contro la Grecia, prima di avere la meglio con il massimo scarto al PalaPanini di Modena, gli azzurri hanno concesso un set alla Slovacchia nel ribattezzato Tempio del Volley e hanno poi prevalso per 3-1, difendendo così la propria imbattibilità nella rassegna continentale.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi non hanno incantato, ma ci sarà tempo e modo di alzare il livello di gioco e ingranare nel corso di questa competizione, che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Simone Giannelli e compagni si trovano al comando della classifica della Pool A con tre vittorie (9 punti) e per il momento sono davanti alle due avversarie dirette più accreditate, ovvero la Slovenia (due vittorie, 6 punti) e la Cechia (due successi, 5 punti), che hanno giocato una partita in meno.

L’Italia tornerà in campo martedì 15 settembre per fronteggiare la Cechia, in un confronto sulla carta molto complicato, poi giovedì l’altro big match contro la Slovenia, sempre in terra emiliana. L’ordine di priorità in classifica è il seguente: numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti. Le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale e si trasferiranno a Torino per la prima parte della fase a eliminazione diretta. Di seguito la classifica generale della Pool A agli Europei 2026 di volley maschile.

CLASSIFICA POOL A EUROPEI VOLLEY

1. Italia 3 vittorie (9 punti), 9-1 il conto set, 1,282 il quoziente punti *

2. Slovenia 2 vittorie (6 punti), 6-0 il conto set, 1,405 il quoziente punti

3. Cechia 2 vittorie (5 punti), 6-3 il conto set, 1,046 il quoziente punti

4. Svezia 0 vittorie (1 punto), 2-9 il conto set, 0,851 il quoziente punti *

5. Grecia 0 vittorie (0 punti), 1-6 il conto set, 0,855 il quoziente punti

6. Slovacchia 0 vittorie (0 punti), 1-6 il conto set, 0,745 il quoziente punti

*= 1 partita giocata in più.