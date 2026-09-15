L’Italia cala il poker agli Europei di volley e allunga in testa: la nuova classifica del girone. Primo posto vicino

L’Italia ha vinto le prime quattro partite disputate agli Europei 2026 di volley maschile: dopo aver regolato la Svezia per 3-0 nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, aver battuto la Grecia con il massimo scarto pur sudando più del previsto al PalaPanini di Modena e aver avuto la meglio sulla Slovacchia per 3-1, gli azzurri hanno avuto ragione nel big match contro la Cechia, concedendo il primo set e poi riuscendo a rialzarsi per chiudere in proprio favore con il punteggio di 3-1.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno convinto dopo le difficoltà iniziali, riuscendo ad alzare brillantemente la testa e a dettare legge contro la quarta classifica dell’ultima rassegna continentale. I Campioni del Mondo hanno rafforzato il primo posto nella Pool A con quattro vittorie (12 punti) e sono davanti alle due avversarie dirette più accreditate, ovvero la Cechia (tre successi, 8 punti) e la Slovenia (due affermazioni, 6 punti), che ha disputato una partita in meno.

L’Italia tornerà in campo giovedì 17 settembre per fronteggiare la Slovenia, in un confronto sulla carta molto complicato e che potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione del primo posto. L’ordine di priorità in classifica è il seguente: numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti. Le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale e si trasferiranno a Torino per la prima parte della fase a eliminazione diretta. Di seguito la classifica generale della Pool A agli Europei 2026 di volley maschile.

CLASSIFICA POOL A EUROPEI VOLLEY

1. Italia 4 vittorie (12 punti, 12-2 il conto set, 1,260 il quoziente punti), 4 partite giocate

2. Cechia 3 vittorie (8 punti, 10-6 il conto set, 1,034 il quoziente punti), 4 partite giocate

3. Slovenia 2 vittorie (6 punti, 7-3 il conto set, 1,180 il quoziente punti), 3 partite giocate

4. Grecia 2 vittorie (6 punti, 7-8 il conto set, 0,959 il quoziente punti), 4 partite giocate

5. Svezia 0 vittorie (1 punto, 3-12 il conto set, 0,881 il quoziente punti), 4 partite giocate

6. Slovacchia 0 vittorie (0 punti, 1-9 il conto set, 0,742 il quoziente punti), 3 partite giocate

Da disputare: Svezia-Slovacchia (16 settembre, ore 16.00), Cechia-Slovenia (16 settembre, ore 21.00), Slovacchia-Grecia (17 settembre, ore 16.00), Italia-Slovenia (17 settembre, ore 21.05).