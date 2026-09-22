Le possibili formazioni di Italia-Finlandia: i probabili sestetti titolari per i quarti agli Europei. Più spazio a Michieletto?

L’Italia affronterà la Finlandia ai quarti di finale degli Europei 2026 di volley maschile, in programma mercoledì 23 settembre (ore 21.05) alla Inalpi Arena di Torino. Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento da imbattuti, dopo aver vinto le cinque partite disputate nella fase a gironi e aver liquidato la Danimarca nel primo incontro da dentro o fuori.

I Campioni del Mondo se la dovranno vedere con un avversario sulla carta molto insidioso e temibile: i nordici hanno chiuso il proprio girone al secondo posto, battendo la Serbia e il Belgio, poi hanno avuto la meglio sulla Grecia al tie-break in un rovente ottavo di finale durato 146 minuti. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente di Francia-Romania.

Quali saranno le probabili formazioni titolari di Italia-Finlandia? Il CT Fefé De Giorgi si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli e all’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori dovrebbero essere Daniele Lavia e Mattia Bottolo, ma Alessandro Michieletto è in chiaro crescendo di condizione, ha giocato un set intero contro la Danimarca e potrebbe trovare più spazio.

Pardo Mati è ormai il centrale di riferimento ed è inamovibile nello scacchiare dei padroni di casa, ma chi lo affiancherà al centro? La scelta sembra ormai essere ricaduta su Giovanni Sanguinetti (come successo contro la Danimarca), ma Gianluca Galassi resta a disposizione e potrebbe essere impiegato. Fabio Balaso sarà il libero titolare.

Schema chiaro tra le fila della Finlandia: gli uomini simbolo sono gli schiacciatori Nooa Marttila e Luka Marttila e l’opposto Joonas Jokela. La regia sarà nelle mani del palleggiatore Fedor Ivanov, al centro giocheranno Severi Savonsalmi e Miika Haapaniemi, mentre il libero sarà Voitto Köykkä.

PROBABILI FORMAZIONI TITOLARI ITALIA-FINLANDIA EUROPEI VOLLEY

ITALIA: Giannelli-Romanò, Lavia-Bottolo (Michieletto), Mati-Sanguinetti/Galassi, Balaso.

FINLANDIA: Ivanov-Jokela, N. Marttila-L. Marttila, Savonsalmi-Haapaniemi, Koykka.