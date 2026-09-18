Le possibili formazioni di Italia-Danimarca: i probabili sestetti titolari per gli ottavi agli Europei. C’è un dubbio

L’Italia affronterà la Danimarca agli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley maschile, in programma domenica 20 settembre (ore 21.05) alla Inalpi Arena di Torino. Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento da imbattuti, dopo aver vinto le cinque partite disputare nella fase a gironi e aver conquistato il primo posto nel proprio raggruppamento.

I Campioni del Mondo se la dovranno vedere con un avversario sulla carta inferiore, ma non da sottovalutare e che nella Pool C ha spaventato la Serbia (in vantaggio per 2-0, prima di subire la rimonta), battendo l’Olanda e l’Estonia con il massimo scarto. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro la vincente della sfida tra la Grecia e la Finlandia.

Quali saranno le probabili formazioni titolari di Italia-Danimarca? Il CT Fefé De Giorgi si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli e all’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori dovrebbero essere Daniele Lavia e Mattia Bottolo, ma Alessandro Michieletto scalpita e potrebbe trovare spazio a partita in corso.

Attenzione al centro: Pardo Mati si è ormai preso di forza la titolarità, ma ad affiancarlo sarà Gianluca Galassi (come contro la Slovenia) oppure Giovanni Sanguinetti (come contro la Cechia)? Dubbio in avvicinamento alla contesa nel capoluogo piemontese, dove Fabio Balaso sarà il libero titolare.

Schema chiaro tra le fila della Danimarca: gli uomini simbolo sono l’opposto Mads Jensen e lo schiacciatore Oskar Madsen, che giocheranno in diagonale rispettivamente con il palleggiatore Axel Jacobsen e l’altro martello Tobias Kjær, al centro saranno presenti Simon Uhrenholt e Rasmus Mikelsons, mentre il libero è Jonas Petersen.

PROBABILI FORMAZIONI TITOLARI ITALIA-DANIMARCA EUROPEI VOLLEY

ITALIA: Giannelli-Romanò, Lavia-Bottolo (Michieletto), Mati-Sanguinetti/Galassi, Balaso.

DANIMARCA: Jacobsen-Jensen, Madsen-Kjaer, Uhrenholt-Mikelsons, Petersen.