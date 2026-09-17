L’AN Brescia vola in Georgia: i leoni di Bovo inseguono il pass per lo Stage Group di Champions League

L’attesa è finalmente terminata, si entra in vasca per le partite da tre punti. La prima verifica concreta della bontà del lavoro fin qui svolto è ormai alle porte. L’AN Brescia, da domani a domenica, affronta a Tbilisi, in Georgia, il girone preliminare di Champions League. Chiudere il gruppo B al primo o al secondo posto significa spalancare le porte dell’accesso allo Stage Group, qualsiasi altro piazzamento comporta la ripartenza dalla fase a gironi dell’Euro Cup.

Il compito che attende i leoni non sarà assolutamente semplice. I padroni di casa dell’A-Polo Sport hanno fatto incetta di talenti in sede di campagna acquisti ponendo la ciliegina sulla torta al proprio roster con l’attaccante montenegrino Vuk Draskovic, ex Pallanuoto Trieste.

Gli spagnoli del Sabadell sono da sempre una delle formazioni di riferimento del panorama internazionale, mentre i montenegrini del Budva hanno condotto un mercato di assoluto spessore con gli arrivi, tra gli altri, del portiere Dejan Lazovic e dell’ex Pallanuoto Trieste Marino Cagalj.

La truppa allenata da Sandro Bovo riparte da un roster ancor più giovane che per necessità di mercato ha dovuto rinnovarsi ancora una volta. A complicare ulteriormente la situazione l’assenza dell’infortunato Baggi Necchi che potrebbe rientrare a fine novembre.

Capitan Alesiani e compagni hanno lavorato forte dal punto di vista fisico e tecnico-tattico, ma sono ancora un cantiere aperto. La capacità dei nuovi acquisti, su tutti il cannoniere Oliver Leinweber, di riuscire a inserirsi rapidamente in un collaudato telaio di gioco e la voglia dei giocatori confermati di continuare a stupire saranno fondamentali per giocarsi le proprie opportunità e staccare il pass per la fase a gironi.