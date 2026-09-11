Kimi Antonelli svetta sul giro secco in FP2 a Madrid davanti alle Ferrari. Grande equilibrio verso la qualifica

Grande equilibrio tra Mercedes e Ferrari al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quattordicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il miglior tempo del venerdì al Madring lo ha firmato Kimi Antonelli, che sembra aver trovato progressivamente il ritmo sul nuovo circuito semi-cittadino madrileno candidandosi ad un ruolo da protagonista verso qualifiche e gara.

Il leader del campionato ha fissato il nuovo limite in 1’33″662, ma i big hanno avuto poco tempo per simulare i time-attack con gomme soft a causa della bandiera rossa provocata dall’incidente di Arvid Lindblad (ottimo quarto con la Racing Bulls a due decimi dalla vetta), che ha interrotto la sessione per quasi un quarto d’ora riducendo sensibilmente il lavoro dei team anche sul long-run.

Domani l’impressione è che si scenderà abbondantemente sotto l’1:33 in qualifica, ma nel frattempo la Scuderia di Maranello ha risposto presente piazzandosi in seconda e terza posizione con Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente a 113 e 149 millesimi da Antonelli sul giro secco. Quinto George Russell con l’altra Mercedes a 337 millesimi dal compagno di squadra, lamentando un bilanciamento non ottimale della sua W17 rispetto alla FP1.

Si conferma in scia ai migliori la Red Bull di Max Verstappen, sesto a 0.401, mentre McLaren archivia il settimo posto di Oscar Piastri a 0.538 e soprattutto un problema tecnico al cambio che ha costretto Lando Norris a saltare di fatto tutto il turno pomeridiano.

CLASSIFICA FP2 GP SPAGNA F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:33.662

2. Charles LECLERC (Ferrari) +0.113

3. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.149

4. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +0.228

5. George RUSSELL (Mercedes) +0.337

6. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.401

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.538

8. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +1.096

9. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.205

10. Liam LAWSON (Red Bull Racing) +1.276

11. Pierre GASLY (Alpine) +1.297

12. Nico HULKENBERG (Audi) +1.398

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.508

14. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.541

15. Franco COLAPINTO (Alpine) +2.224

16. Carlos SAINZ (Williams) +2.629

17. Fernando ALONSO (Aston Martin) +3.118

18. Alexander ALBON (Williams) +3.274

19. Sergio PEREZ (Cadillac) +3.533

20. Lance STROLL (Aston Martin) +3.611

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +4.065

22. Lando NORRIS (McLaren) –