KIMI ANTONELLI È LEGGENDA! Rimonta regale a Monza: da 19° a 1°! Impresa da fenomeno

Kimi Antonelli entra nella leggenda del motorsport e realizza un’impresa memorabile a Monza, vincendo il Gran Premio d’Italia 2026 dalla penultima fila in griglia. Il ventenne bolognese della Mercedes si è inventato una gara da urlo, recuperando diciotto posizioni (partiva 19° causa penalità per aver montato la quinta power unit della stagione) e diventando il primo pilota azzurro a trionfare nel Tempio della Velocità a distanza di 60 anni dall’ultima volta (Ludovico Scarfiotti con Ferrari nel 1966).

Di fatto abbiamo assistito quest’oggi alla seconda rimonta più grande di sempre in Formula Uno, dietro solamente al successo di John Watson a Long Beach dal 22° posto nel 1983. Antonelli ha costruito questa vittoria per tutto il weekend, lavorando sin dalle prime libere esclusivamente sull’assetto da gara della sua W17 e sfruttando ogni opportunità che gli si è presentata nel corso del Gran Premio con un approccio aggressivo ma a tratti anche intelligente.

Dopo l’incidente iniziale di Charles Leclerc (protagonista anche di un duello ravvicinato con Lewis Hamilton al via) con la Ferrari alla Alboreto che ha provocato la bandiera rossa ed una seconda partenza, Kimi si è ritrovato ai margini della top10 con una strategia alternativa (gomma media invece della hard, che consentiva agli altri di poter arrivare fino in fondo senza pit-stop) rispetto al leader George Russell e alle McLaren, dimostrandosi velocissimo nel primo stint e risalendo sorpasso dopo sorpasso fino alla testa della corsa in piena bagarre con il compagno di squadra e con la Red Bull di Max Verstappen.

Lo spartiacque è arrivato al 28° giro con una Virtual Safety Car (per recuperare l’Aston Martin di Lance Stroll ferma alla Prima Variante) che ha consentito ad Antonelli e Verstappen di fermarsi per montare gomme fresche dimezzando il tempo perso ai box. A quel punto è partito un lungo ed entusiasmante inseguimento dell’italiano culminato con un primo tentativo andato a vuoto (con una leggera escursione fuori pista) e con il sorpasso definitivo su Russell a quattro tornate dalla bandiera a scacchi.

Secondo posto amaro per l’altra Mercedes di George Russell, che incassa un colpo durissimo e sprofonda a -66 dal giovane compagno di squadra nel Mondiale, mentre il podio è completato in terza piazza dalla Red Bull di Max Verstappen precedendo le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Solo sesto Lewis Hamilton, penalizzato dallo scontro in partenza con Leclerc e da una pessima strategia della Ferrari, che vede allontanarsi il miraggio dei titoli iridati.

CLASSIFICA GP ITALIA F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 2

2 George Russell Mercedes +3.857 1

3 Max Verstappen Red Bull Racing +14.718 2

4 Lando Norris McLaren +19.056 1

5 Oscar Piastri McLaren +19.253 1

6 Lewis Hamilton Ferrari +24.655 1

7 Pierre Gasly Alpine +27.351 1

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +45.136 1

9 Franco Colapinto Alpine +47.353 1

10 Yuki Tsunoda Racing Bulls +58.187 1

11 Gabriel Bortoleto Audi +65.187 1

12 Nico Hulkenberg Audi +66.187 2

13 Carlos Sainz Williams +74.117 2

14 Liam Lawson Red Bull Racing +75.609 2

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +78.958 1

16 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 2

17 Alexander Albon Williams 1 L 2

18 Sergio Perez Cadillac 1 L 2

19 Valtteri Bottas Cadillac 2 L 2

20 Lance Stroll Aston Martin – – 1

21 Fernando Alonso Aston Martin – – 2

22 Charles Leclerc Ferrari – – – –