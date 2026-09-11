Judo, Odette Giuffrida sul podio al Grand Slam di Budapest: rientro positivo dall’infortunio

Odette Giuffrida salva il bilancio azzurro nella giornata d’apertura del Grand Slam di Budapest 2026, undicesimo appuntamento stagionale del World Tour di judo e quinto torneo del circuito maggiore valevole per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Day-1 che si chiude con un solo piazzamento sul podio per l’Italia nell’ultima tappa di passaggio in preparazione dei Mondiali di Baku.

Giuffrida, prima testa di serie del tabellone nei -52 kg, tornava in gara nella capitale ungherese dopo tre mesi di stop per un brutto infortunio alla spalla riportato in Mongolia durante il Grand Slam di Ulan Bator. La campionessa mondiale del 2024 si è fatta sorprendere ai quarti dalla ceca Tereza Bodnarova (yuko), battendo però per ippon sia la francese Julie Weill Dit Morey che la neerlandese Naomi Van Krevel e attestandosi così al terzo posto.

La 31enne romana mette in cascina così 500 punti per il ranking mondiale e dovrebbe presentarsi tra un mese alla rassegna iridata come una delle prime tre teste di serie, dopo aver collezionato il quinto podio consecutivo da inizio stagione ed il 22° complessivo della carriera negli Slam. Giornata negativa per il resto della delegazione tricolore, che ha visto l’eliminazione nei turni eliminatori di Andrea Carlino (60 kg), Matteo Piras (66 kg), Giulia Ghiglione (48 kg) e Kenya Perna (52 kg).

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Budapest 2026 di judo.

-48 kg F

1 Giliazova (Rus)

2 Dudina (Rus)

3 Arakawa (Jpn) e Bavuudorj (Mgl)

-52 kg F

1 Leiva Sanchez (Esp)

2 Twarowska (Pol)

3 Bodnarova (Cze) e Giuffrida (Ita)

-57 kg F

1 Funakubo (Jpn)

2 Mukhina (Rus)

3 Ballhaus (Ger) e Souza (Bra)

-60 kg M

1 Ashpiz (Isr)

2 Jean (Fra)

3 Lesiuk (Ukr) e Starkel (Slo)

-66 kg M

1 Yotov (Bul)

2 Ulziibayar (Mgl)

3 Seki (Jpn) e Vieru (Mda)