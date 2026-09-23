Judo, Odette Giuffrida: “Sono carica per questo Mondiale. Il sogno olimpico c’è ancora”

Entra nel vivo il countdown verso i Campionati Mondiali di judo 2026, che si terranno a Baku da domenica 4 a domenica 11 ottobre. In palio per i vincitori delle gare individuali un massimo di 1000 punti per il ranking di qualificazione olimpica in ottica Los Angeles 2028, ma il grande sogno di Odette Giuffrida sarebbe quello di tornare sul trono iridato a due anni di distanza dalla prima volta nei -52 kg.

La 31enne romana è tornata in gara un paio di settimane fa arrivando terza nel Grand Slam di Budapest dopo alcuni mesi di stop per un brutto infortunio alla spalla rimediato a giugno in Mongolia durante il GS di Ulan Bator. “Sono carica per questo Mondiale, nelle difficoltà riesco sempre a dimostrare il mio carattere e il fatto di potermela giocare mi rende felice“, dichiara l’azzurra nell’ambito del media day (fonte: Ansa).

Dopo aver conquistato due medaglie olimpiche tra Rio 2016 (argento) e Tokyo 2021 (bronzo), Giuffrida spera di chiudere il cerchio tra due anni a Los Angeles: “Il sogno olimpico c’è, se Dio vorrà. Ho vinto il Mondiale quando nessuno se lo aspettava, perché non fare lo stesso alle Olimpiadi? Voglio partecipare a Los Angeles e vincere, se penso ai Giochi io penso all’oro“.

La veterana della Nazionale italiana di judo si presenterà a Baku da numero 2 del ranking mondiale e con ogni probabilità verrà accreditata della prima testa di serie, alla luce dell’assenza della n.1 al mondo Distria Krasniqi.