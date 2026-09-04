Judo, Lucio Tavoletta si conferma sul podio agli Europei Junior! Seconda medaglia azzurra a Podgorica

Ad un anno di distanza dall’edizione di Bratislava, Lucio Tavoletta si conferma sul terzo gradino del podio nella categoria -73 kg anche ai Campionati Europei Junior 2026 di judo in corso di svolgimento presso la Voco Sports Hall di Podgorica. Dopo l’argento conquistato ieri da Alice Martellacci nei -57 kg, arriva dunque la seconda medaglia per la spedizione azzurra impegnata nella rassegna continentale Under 21.

Tavoletta, diciannovenne abruzzese portacolori del Kodokan Chieti già capace di laurearsi campione del mondo tra i cadetti nel 2023, ha ottenuto quest’oggi la terza medaglia europea giovanile della carriera cedendo solamente al russo Pavel Koloverdov negli ottavi e collezionando nel complesso cinque successi (passando dai ripescaggi) tra cui l’ultimo nella finale per il bronzo contro il britannico Irakli Goginashvili per waza-ari.

Tutti gli altri italiani in gara nel day-2 sono rimasti fuori dalla top8: Giorgia Grassi ha vinto un paio di combattimenti fermandosi però agli ottavi e poi ai ripescaggi nella -70 kg, Gabriele Piccolo è uscito di scena al secondo turno nei -73 kg mentre Giorgia Frosoni ha perso al debutto nei -63 kg. Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata degli Europei Junior 2026 di judo.

-63 kg F

1 Mazouzi (Slo)

2 Kaiser (Ger)

3 Alieva (Rus) e Arcones Montenegro (Esp)

-70 kg F

1 Jean (Fra)

2 Oruc (Tur)

3 De Kock (Ned) e Ptasinska (Pol)

-73 kg M

1 Kravchenk0 (Ukr)

2 Soblirov (Rus)

3 Tavoletta (Ita) e Koloverdov (Rus)

-81 kg M

1 Sadiku (Mne)

2 Turluev (Rus)

3 Boue Kossa (Fra) e Szulik (Pol)