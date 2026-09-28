Judo
Judo, Italia ai Mondiali con almeno cinque teste di serie: la situazione aggiornata verso il sorteggio
Si avvicina il momento dei Campionati Mondiali di judo 2026, in programma dal 4 all’11 ottobre sui tatami della National Gymnastics Arena di Baku. L’imminente rassegna globale rappresenta l’appuntamento clou dell’intera stagione, che metterà in palio medaglie e titoli iridati ma anche un massimo di 1000 punti per i ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.
L’Italia si presenterà in terra azera con il contingente massimo disponibile di 18 atleti (9 donne e 9 uomini), potendo contare su almeno cinque judoka già certi di venire inseriti nel novero delle otto teste di serie. Gennaro Pirelli guiderà il seeding dei -100 kg da nuovo numero uno della World Ranking List, mentre Odette Giuffrida usufruirà dell’assenza della kosovara Distria Krasniqi per aggiudicarsi la prima testa di serie nei -52 kg.
Testa di serie in cassaforte anche per Giovanni Esposito (settimo nei -73 kg), Giorgia Stangherlin (ottava nei -70 kg) e Asya Tavano (quinta nei +78 kg), mentre gli altri dovrebbero sperare in alcuni forfait da qui al giorno del sorteggio (3 ottobre) per entrare nella top8 delle rispettive categorie di peso.
La delegazione azzurra per le gare individuali sarà completata da Assunta Scutto (48 kg), Giulia Carnà (57 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Erica Simonetti (+78 kg), Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Manuel Parlati (81 kg) e Kenny Komi Bedel (90 kg).