Judo, i ranking mondiali aggiornati: Gennaro Pirelli è il nuovo n.1 nella -100 kg!

Archiviato il Grand Slam di Budapest, l‘IJF ha pubblicato quest’oggi la World Ranking List aggiornata in data 14 settembre 2026 certificando una splendida notizia per il judo italiano. Gennaro Pirelli, protagonista sin qui di una stagione favolosa, ha effettuato infatti il sorpasso sul brasiliano Leonardo Gonçalves diventando il nuovo numero 1 al mondo della categoria -100 kg.

Si tratta di un traguardo inedito per il 26enne napoletano, che si presenterà così tra meno di un mese ai Campionati Mondiali di Baku (4-11 ottobre) da prima testa di serie del tabellone sulla scia di una sequenza aperta di 18 match e quattro tornei vinti consecutivamente. Vedremo se “Genny” sarà in grado di confermarsi al vertice anche sul prestigioso palcoscenico della rassegna iridata, ma in ogni caso è già entrato in un’altra dimensione e può guardare con ottimismo verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Nel settore maschile l’unico altro judoka azzurro nella top10 del ranking è Giovanni Esposito, decimo nei -73 kg ed in lizza quindi per poter essere testa di serie nel sorteggio dei Mondiali, mentre in campo femminile Odette Giuffrida è balzata dal quarto al secondo posto nei -52 kg (con il rischio però di incrociare la n.7 Uta Abe ai quarti in quel di Baku) e figurano tra le migliori dieci anche Asya Tavano (sesta nei pesi massimi), la campionessa di tutto Alice Bellandi (ottava nei -78 kg, gareggiando pochissimo) e Giorgia Stangherlin (decima nei -70 kg).

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