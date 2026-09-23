Judo, i ranking mondiali aggiornati ed i piazzamenti degli italiani. Gennaro Pirelli n.1 tra i -100 kg

Il Grand Slam di Budapest è ormai alle spalle e l’appuntamento con i Mondiali di Baku, in programma dal 4 all’11 ottobre, si avvicina. L’ultimo aggiornamento del ranking IJF regala una grande soddisfazione al judo italiano: Gennaro Pirelli ha conquistato la vetta della categoria -100 kg, diventando il nuovo numero uno al mondo.

Per il 26enne napoletano si tratta di un risultato molto significativo. Pirelli arriverà infatti alla rassegna iridata con il ruolo di prima testa di serie, forte di un rendimento straordinario: sono 18 le vittorie consecutive messe in fila e ben quattro i tornei conquistati senza interruzioni.

A Baku sarà dunque chiamato a difendere una posizione di vertice appena raggiunta, su un palcoscenico che potrebbe consacrarlo definitivamente tra i protagonisti della categoria. Indipendentemente dal risultato mondiale, però, la stagione disputata finora lo ha già proiettato in una nuova dimensione, con lo sguardo inevitabilmente rivolto anche verso il prossimo grande obiettivo olimpico, Los Angeles 2028.

Restando al ranking maschile, l’Italia può contare su un altro atleta tra i primi dieci: Giovanni Esposito, decimo nella categoria -73 kg. Una posizione che potrebbe garantirgli lo status di testa di serie in occasione del sorteggio mondiale.

Buone notizie arrivano anche dal settore femminile. Odette Giuffrida ha guadagnato due posizioni, passando dal quarto al secondo posto nei -52 kg. Il percorso iridato potrebbe tuttavia riservarle un quarto di finale particolarmente impegnativo, con la possibile sfida alla giapponese Uta Abe, attualmente settima nel ranking.

Nella top 10 mondiale figurano inoltre Asya Tavano, sesta nei pesi massimi, Alice Bellandi, ottava nei -78 kg nonostante una stagione caratterizzata da poche competizioni, e Giorgia Stangherlin, decima nella categoria -70 kg.

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