Judo, i ranking internazionali aggiornati prima dei Mondiali 2026 ed i piazzamenti degli italiani

L’appuntamento con i Mondiali di judo di Baku si avvicina. Dal 4 all’11 ottobre, i tatami della capitale azera saranno teatro della rassegna iridata, con l’Italia pronta a presentarsi con ambizioni importanti. Tra i nomi più attesi c’è senza dubbio quello di Gennaro Pirelli.

Il 26enne napoletano si è infatti preso la vetta della categoria -100 kg, diventando il nuovo numero uno del mondo grazie al successo ottenuto nel Grand Slam di Budapest. Un risultato che gli consentirà di arrivare all’appuntamento iridato da prima testa di serie, al termine di un periodo di forma particolarmente brillante. Pirelli ha infatti inanellato 18 vittorie consecutive, conquistando quattro tornei di fila.

A Baku sarà dunque chiamato a confermare una leadership appena conquistata, affrontando un palcoscenico che potrebbe rappresentare un ulteriore passaggio nella sua crescita internazionale e consolidarne il ruolo tra i protagonisti della categoria. Al di là dell’esito del Mondiale, la stagione disputata finora ha già segnato un salto di qualità significativo, proiettando Pirelli verso una nuova dimensione e aprendo, inevitabilmente, una prospettiva anche sul prossimo grande appuntamento olimpico: Los Angeles 2028.

Nel ranking maschile, l’Italia può contare anche su un altro atleta nella top 10. Si tratta di Giovanni Esposito, decimo nella categoria -73 kg, una posizione che potrebbe garantirgli lo status di testa di serie al momento del sorteggio iridato.

Indicazioni positive arrivano anche dal settore femminile. Odette Giuffrida ha guadagnato due posizioni, salendo dal quarto al secondo posto nella categoria -52 kg. Il cammino mondiale potrebbe però metterla di fronte a un ostacolo di rilievo già nei quarti di finale, con la possibile sfida alla giapponese Uta Abe, attualmente settima nel ranking.

Nella top 10 mondiale figurano inoltre altri tre nomi italiani. Asya Tavano occupa il sesto posto nella categoria dei pesi massimi, mentre Alice Bellandi è ottava nei -78 kg, nonostante una stagione fin qui caratterizzata da una partecipazione limitata alle competizioni. Decima, infine, Giorgia Stangherlin nei -70 kg.

Il quadro del ranking restituisce così una Nazionale con diverse presenze nelle posizioni di vertice e, soprattutto, con Pirelli chiamato a difendere a Baku lo status di numero uno appena conquistato.

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