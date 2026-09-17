Judo, i pre-convocati dell’Italia per i Mondiali: Scutto, Giuffrida e Pirelli le stelle, assenti tre big

Dal 4 all’11 ottobre Baku ospiterà i Campionati Mondiali di judo 2026, appuntamento clou dell’intera stagione che metterà in palio oltre alle medaglie iridate anche punti pesanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. La deadline per le iscrizioni è fissata il 19 settembre (fino a quel giorno eventuali modifiche sono illimitate), ma nel frattempo l’Italia è già presente nell’entry list con il contingente massimo di 18 atleti per le gare individuali.

Nella lista provvisoria dei convocati azzurri per il Mondiale mancano alcuni nomi di spicco come la campionessa olimpica in carica della -78 kg Alice Bellandi (due sole apparizioni nel 2026, vincendo il Grand Slam di Parigi e gli Europei), Manuel Lombardo nella -73 kg e Christian Parlati (costretto ad operarsi per un brutto infortunio rimediato lo scorso weekend a Budapest) nella -90 kg.

La delegazione tricolore si preannuncia comunque ambiziosa e competitiva grazie alle sue stelle Assunta Scutto (oro mondiale 2025 nella -48 kg), Odette Giuffrida (plurimedagliata olimpica e iridata nella -52 kg) e Gennaro Pirelli (n.1 del ranking nella -100 kg) ma anche a tanti possibili outsider di lusso come Asya Tavano nei pesi massimi, Giovanni Esposito nei -73 kg, Elios Manzi e Valerio Accogli nei -66 kg solo per citarne alcuni.

Di seguito l’elenco completo dei convocati provvisori dell’Italia per i Mondiali 2026 di judo.

CONVOCATI PROVVISORI ITALIA MONDIALI JUDO 2026

DONNE

Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), Asya Tavano (+78 kg), Erica Simonetti (+78 kg).

UOMINI

Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Manuel Parlati (81 kg), Kenny Komi Bedel (90 kg), Gennaro Pirelli (100 kg).