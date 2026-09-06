Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Budapest: Pirelli per proseguire la striscia positiva, torna Giuffrida

Quando manca ormai poco meno di un mese ai Mondiali di Baku (4-11 ottobre), c’è ancora un appuntamento in agenda per la Nazionale italiana di judo prima di proiettarsi verso la rassegna iridata. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre si terrà infatti il Grand Slam di Budapest 2026, undicesimo appuntamento stagionale del World Tour e quinto torneo del circuito maggiore valevole per il ranking di qualificazione olimpica in ottica Los Angeles 2028.

La capitale ungherese si appresta ad accogliere quasi 550 atleti tra cui ben 16 azzurri (9 uomini e 7 donne), che andranno a caccia di un buon risultato per mettere in cascina dei punti preziosi in classifica anche in chiave Master di fine anno (riservato esclusivamente ai migliori 36 al mondo tramite World Ranking List di ogni categoria).

Ritorna sul tatami dopo quasi tre mesi di stop la campionessa mondiale 2024 e due volte medagliata olimpica Odette Giuffrida, sempre sul podio nelle quattro gare effettuate sin qui in stagione nella -52 kg, ma l’Italia potrà contare anche su altri big come Christian Parlati (90 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg) oltre ad un folto gruppo di judoka competitivi sia al maschile che al femminile.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per il Grand Slam di Budapest 2026 di judo.

CONVOCATI ITALIA GRAND SLAM BUDAPEST JUDO 2026

UOMINI

Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Matteo Piras (66 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Federico Bosis (73 kg), Manuel Parlati (81 kg), Christian Parlati (90 kg), Kenny Komi Bedel (90 kg), Gennaro Pirelli (100 kg).

DONNE

Giulia Ghiglione (48 kg), Kenya Perna (52 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), Claudia Sperotti (78 kg).