Judo
Judo, Gennaro Pirelli su una nuvola! Vince anche il Grand Slam di Budapest e diventa n.1 al mondo
Gennaro Pirelli non si ferma più e domina il Grand Slam di Budapest 2026, undicesimo appuntamento stagionale del World Tour di judo e quinto torneo del circuito maggiore valevole per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. L’Italia chiude così il weekend ungherese con un bottino di due piazzamenti sul podi dopo il terzo posto ottenuto nel day-1 da Odette Giuffrida nei -52 kg.
Impressionante il cammino odierno di Pirelli, che centra la quarta vittoria consecutiva negli ultimi cinque mesi (dopo Europei, Grand Slam di Ulan Bator e Grand Prix di Lima) e diventa il nuovo numero 1 del ranking mondiale nella categoria -100 kg. Il 26enne napoletano si presenterà così ai Campionati Mondiali di Baku (4-11 ottobre) da prima testa di serie del seeding, con il sogno di conquistare il primo titolo iridato della carriera.
Il portacolori delle Fiamme Oro ha battuto nell’ordine il giapponese Yuta Kasai (due yuko), il britannico Max Gregory (ippon), il rumeno Rares Arsenie (per somma di sanzioni), il russo Niiaz Bilalov (ippon dopo 41″) ed in finale il portoghese due volte campione mondiale Jorge Fonseca per somma di sanzioni al Golden Score dimostrando una netta superiorità tecnica e atletica.
Riscontri incoraggianti in chiave azzurra anche nei -90 kg con la settima piazza di Kenny Komi Bedel ed il successo al debutto del campione europeo 2025 Christian Parlati sull’insidioso francese Alexis Mathieu con un grande ippon prima di fermarsi però ai sedicesimi per un infortunio maturato in fase di ne-waza su un’azione controversa del suo avversario moldavo Mihail Latisev.
Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Budapest 2026 di judo.
-78 kg F
1 Pavic (Cro)
2 Izumi (Jpn)
3 Posvite (Fra) e Lobnik (Slo)
+78 kg F
1 Hershko (Isr)
2 Cancan (Fra)
3 Aktas (Est) e Soliman (Egy)
-90 kg M
1 Schimidt (Bra)
2 Rutovic (Srb)
3 Latisev (Mda) e Moorhead (Gbr)
-100 kg M
1 Pirelli (Ita)
2 Fonseca (Por)
3 Eich (Sui) e Bilalov (Rus)
+100 kg M
1 Endovitskii (Rus)
2 Masak (Est)
3 Kone (Ger) e Gamzathkanov (Aze)