Judo, Cinzia Caponetto ai piedi del podio nei -78 kg agli Europei giovanili

Terza e ultima giornata di gara individuale a Podgorica, dove sono terminati gli incontri individuali degli Europei giovanili di judo, e l’Italia sfiora il podio con Cinzia Caponetto, quinta classificata nei -78 kg.

L’azzurra della Judo Virtus, accreditata della testa di serie numero 1 nel tabellone della categoria, ha iniziato la propria giornata superando all’esordio la georgiana Dzagania, per poi imporsi nei quarti di finale sulla polacca Glubiak, conquistando così l’accesso alla semifinale.

Nel penultimo atto della competizione Caponetto ha affrontato la turca Tuana Gulenay, in un confronto risolto soltanto al Golden score: dopo una lunga battaglia, l’azzurra è stata costretta ad arrendersi, perdendo così la possibilità di contendersi il titolo europeo. Gulenay, peraltro, è un’atleta di assoluto rilievo internazionale, già capace nel 2026 di salire sul podio al Grand Prix di Qingdao e di conquistare l’oro ai Giochi del Mediterraneo.

Nella finale per la medaglia di bronzo, l’azzurrina ha trovato dall’altra parte del tatami la croata Dzidic. La judoka tricolore è riuscita inizialmente a portarsi in vantaggio, ma nella seconda parte dell’incontro ha subito la rimonta dell’avversaria, che ha poi mantenuto il vantaggio fino alla conclusione. Un quinto posto che lascia inevitabilmente un po’ di rammarico Domani l’Italia affronterà il Mixed Teams Event, sfidando la compagine polacca nel match d’esordio.