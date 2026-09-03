Judo, Alice Martellacci si supera e regala all’Italia la prima medaglia degli Europei Junior

Arriva grazie ad Alice Martellacci nei -57 kg la prima medaglia italiana ai Campionati Europei Junior di judo 2026, in corso di svolgimento presso la Voco Sports Hall di Podgorica. La giornata inaugurale della rassegna continentale Under 21 si chiude con un bilancio di un argento ed un settimo posto per la spedizione azzurra, che avrà a disposizione ancora tante possibili carte nel prosieguo della manifestazione.

Martellacci, ventenne abruzzese portacolori del Kodokan Chieti, si è presa la scena al debutto assoluto in un Europeo giovanile collezionando quattro vittorie consecutive per punteggio tecnico (da evidenziare in particolare l’ippon ai quarti sulla ceca Marketa Korcakova ed in semifinale sulla francese Clarisse Carillon al termine di un match davvero notevole) prima di cedere in finale per yuko alla quotata slovena Nika Tomc, già abituata da un paio di stagioni a frequentare i tornei senior ottenendo anche un paio di podi nei Grand Prix ed entrando nella top50 mondiale.

Nella stessa categoria di peso ha ben figurato anche la diciottenne Giulia Sorelli, fermatasi ai quarti e poi estromessa dal torneo in occasione del primo turno di ripescaggio, mentre Francesco Crociani si è attestato in settima posizione nei -60 kg venendo battuto ai quarti e nello spareggio per accedere alla finalina.

Sconfitti agli ottavi e poi eliminati definitivamente ai ripescaggi Raffaele Sodano nei -60 kg e Antonio Esposito nei -66 kg, mentre Alice Bersellini e India Serafini hanno vinto al debutto uscendo poi di scena ad un passo dai quarti nei -52 kg. Fuori al primo turno Alessandro Bicorgni nei -66 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata degli Europei Junior 2026 di judo.

-48 kg F

1 Pla Belmonte (Esp)

2 Iddir (Fra)

3 Zakharova (Rus) e Tomankova (Svk)

-52 kg F

1 Poulange (Fra)

2 Kozlova (Rus)

3 Marques (Fra) e Beorlegui Oses (Esp)

-57 kg F

1 Tomc (Slo)

2 Martellacci (Ita)

3 Zakroisky (Isr) e Carillon (Fra)

-60 kg M

1 Mirzazada (Aze)

2 Tixier (Fra)

3 Avramenko (Ukr) e Omanadze (Geo)

-66 kg M

1 Musayev (Aze)

2 Jorgic (Srb)

3 Sultygov (Rus) e Parchiev (Rus)