Judo, al via gli Europei giovanili: 17 azzurri pronti a lasciare il segno

Dal 3 al 6 settembre Podgorica sarà il teatro dei Campionati Europei U21 di judo, appuntamento che riunirà nella capitale montenegrina 44 nazioni e oltre 400 giovani atleti. L’Italia si presenta al via con 17 judoka, pronti a misurarsi con i migliori talenti del continente.

Al femminile, nei -52 kg saranno in gara Alice Bersellini e India Serafini, mentre nei -57 kg toccherà ad Alice Martellacci e Giulia Sorelli. Giorgia Frosoni sarà impegnata nei -63 kg, Giorgia Grassi nei -70 kg. Nei -78 kg spazio ad Aurora Mengia e Cinzia Caponetto, mentre nei +78 kg l’Italia sarà rappresentata da Giulia Telesca.

Otto invece gli azzurri. Nei -60 kg gareggeranno Raffaele Sodano e Francesco Crociani, nei -66 kg Alessandro Bicorgni e Antonio Esposito, mentre nei -73 kg saranno protagonisti Lucio Tavoletta e Gabriele Piccolo. Completano la squadra Alex Carta nei -90 kg, Francesco Mazzon nei -100 kg e Michele Corsica nei +100 kg.

Il programma individuale si concluderà sabato 5 settembre, ma l’Italia sarà protagonista anche domenica nel Mixed Team Event, con l’inserimento di Sara Virgilio nei -70 kg. Una prova particolarmente attesa dalla delegazione azzurra, che punta a trasformare la qualità dei singoli in una prestazione di squadra.

Alla vigilia della rassegna, la Commissione Juniores esprime fiducia nel gruppo e nel lavoro svolto durante la stagione, chiedendo agli atleti “coraggio, personalità e determinazione”. L’obiettivo è affrontare ogni incontro senza timori, rappresentando al meglio il judo italiano e cercando di lasciare il segno sulla scena continentale.