Italia-USA oggi, Mondiali basket femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo la brillante vittoria contro la Cechia, l’Italia torna in campo oggi a Berlino per la seconda partita del girone dei Mondiali di basket femminile 2026. Le azzurre sfideranno questa sera gli Stati Uniti d’America in un match proibitivo che va affrontato con spensieratezza ma senza calare la concentrazione. Di fronte, ci sarà un vero e proprio dream team, campione del mondo in carica.

Gli USA hanno superato agilmente nella prima partita la Cina ed ora puntano al bis contro un Italia che non ha nulla da perdere. La difesa azzurra avrà un compito non facile: arginare le stelle WNBA. Caitlin Clark è l’osservata numero uno, e poi Paige Bueckers, estremamente solida nelle due metà campo. L’Italia vorrà comunque dire la sua con Cecilia Zandalasini pronta a far valere i suoi gradi e l’esperienza americana.

Italia-USA andrà in scena questa sera sul parquet della Uber Arena di Berlino con palla a due fissata alle ore 20.45. La diretta tv sarà visibile in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Basket (205). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play (gratuitamente), Sky Go, NOW Tv. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale per non perdere neanche un canestro.

PROGRAMMA MONDIALI BASKET FEMMINILI 2026

Domenica 6 settembre

Ore 20.45 Italia-USA (Uber Arena) – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Basket (205)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING ITALIA-USA MONDIALI BASKET 2026

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport